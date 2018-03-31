Компанія «Воля» анонсувала підвищення цін з 1 травня
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Воля взагалі лю гроші, тіпа за суперякісні послуги - насправді там, де монополіст. Їх главарь постійно ниє про нечесну конкуренцію місцевих провайдерів, які тіпа демпінгують і дають халявні локалки з незаконним кіно/музоном(!)
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И что можно словить на подобную антенну например в Киеве, какие каналы ?
теоретически можно словить каналы из этого списка https://sat-elektro.io.ua/s2291988/chas ... v_t2._kiev но из них до 10 каналов периодически или пропадает вовсе или заменяются тестовой картой. прежде чем покупать комнатную антену попробуйте выяснить как далеко ваш дом находится от ретранслятора (покрытие даже в Киеве не самое лучшее, а в целом по Украине его скорее нет чем оно есть) и примерное направление на ретранслятор (у меня антена принимает только из окна направленого на телевышку, а из окон направленых в противоположную сторону сигнала нет)...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Есть еще лучшие КПИшные http://www.agsat.com.ua/antenny-efirnye/kpi_t2/ это лучшее что есть. Я ее тестировал на отражающий сигнал домов на против. на 14-ти километровом расстоянии от Киевской телевышки. Некоторые пакеты каналов шли с зависаниями. Другое дело когда прямая видимость и не далеко от вышки, тогда и на шпильку брать будет.
antey1969 написав:А что, Воля еще существует? Бронетемкин Поносец жив?))) Последнее, что я помню, - это многолюдные очереди в пунктах обслуживания абонентов на 90% состоящие из желающих расторгнуть договор
очередей давно нет, пока пользуюсь...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Surfer написав:Было бы здорово если бы те кто уже перешел или собирается привели здесь достояные альтернативы.
Лет 15 назад поставил себе спутниковые тарелки и забыл Волю, как страшный сон. Интернет взял от Ланет, у них есть и услуга интернет+ТВ. Родителям в квартире и на даче тоже по тарелке поставил - им с головой хватает. Сейчас хорошая альтернатива кабельному ТВ - медиа приставки и Т2.