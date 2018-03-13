Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст В аеропорту Запоріжжя виявили контрабанду 45 кг срібла (фото).
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:00
В аеропорту Запоріжжя виявили контрабанду 45 кг срібла...
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Дивися повний текст В аеропорту Запоріжжя виявили контрабанду 45 кг срібла (фото).
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:07
Потому что серебро купить уже нереально по этой цене, которую американские манипуляторы сбили ниже плинтуса голыми шортами. Ждите окончательного раздвоения цены на виртуальный фейк и физ. мет.
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