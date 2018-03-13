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В аеропорту Запоріжжя виявили
контрабанду 45 кг срібла...

В аеропорту Запоріжжя виявили контрабанду 45 кг срібла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:00

В аеропорту Запоріжжя виявили контрабанду 45 кг срібла...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст В аеропорту Запоріжжя виявили контрабанду 45 кг срібла (фото).
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Потому что серебро купить уже нереально по этой цене, которую американские манипуляторы сбили ниже плинтуса голыми шортами. Ждите окончательного раздвоения цены на виртуальный фейк и физ. мет.
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