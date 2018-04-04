За його словами, зараз рівень інтернетизації сіл в Україні недостатній
Дивися повний текст Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в кожне село.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15
Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в кожне село.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15
..як всра..ся!!.. Илон Маск скорее обеспечит всю Планету БЕСПЛАТНЫМ инетом через сеть спутников, чем это "шоколадное брехло" выполнит хоть один свой лозунг из серии"жити по-новому!"
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