RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко хоче "доставити"
широкосмуговий інтернет в...

Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15

Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, зараз рівень інтернетизації сіл в Україні недостатній

Дивися повний текст Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в кожне село.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81226
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15

..як всра..ся!!.. Илон Маск скорее обеспечит всю Планету БЕСПЛАТНЫМ инетом через сеть спутников, чем это "шоколадное брехло" выполнит хоть один свой лозунг из серии"жити по-новому!"
maestro71
 
Повідомлень: 1801
З нами з: 09.09.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:44

Через Гиперлуп
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6724
З нами з: 30.11.11
Подякував: 637 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:07

"ну-ну" усмехнулись газ, телефон .... и электричество)
svetoch-10
 
Повідомлень: 216
З нами з: 21.12.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 04 кві, 2018 09:16
33 2482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 14:25
Волгарь
Справа ПриватБанку: Коломойський хоче в суді захистити...
R2 » Чет 05 кві, 2018 12:50
2 54
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 13:17
Obval_Defoltovich
Венесуела хоче купувати у РФ запчастини для "КамАЗів" за...
R2 » Чет 05 кві, 2018 08:41
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 08:42
alex_dvornichenko
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55257)
05.04.2018 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.