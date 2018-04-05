Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...

Додано: Чет 05 кві, 2018 16:12

Мне кажется, Пётр Алексеевич именно про интернет Маска и говорит. Скромно без личностей. Селянам винницким о самом насущном первая забота.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.