За його словами, зараз рівень інтернетизації сіл в Україні недостатній
Дивися повний текст Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в кожне село.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15
Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в кожне село.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15
..як всра..ся!!.. Илон Маск скорее обеспечит всю Планету БЕСПЛАТНЫМ инетом через сеть спутников, чем это "шоколадное брехло" выполнит хоть один свой лозунг из серии"жити по-новому!"
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:43
На це буде моє відповідне доручення відповідному регулятору послуг зв’язку, операторам мобільного зв’язку, місцевим радам. Щоб у кожній сільській раді, в кожній сільській школі і в кожному пункті сільської медицини...
Во блин долб*нь. Ты сначала "звернись" к місцевим радам, чтобы "в кожній сільській школі і в кожному пункті сільської медицини" туалеты в зданиях поделали, канализацию и водопровод провели.
А, к тому времени как это достроят, интернет уже и без вас Маск сделает.
Заодно, будет тебе шо "открывать" перед выборами
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:12
Re: Порошенко хоче "доставити" в усi села.
Мне кажется, Пётр Алексеевич именно про интернет Маска и говорит. Скромно без личностей. Селянам винницким о самом насущном первая забота.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:40
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:18
Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. А также лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: П'ят 06 кві, 2018 00:25
забыли добавить еще одну свою коронную фразу - "все переходите на отопление тепловыми насосами".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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