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Порошенко хоче "доставити"
широкосмуговий інтернет в...

Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15

Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, зараз рівень інтернетизації сіл в Україні недостатній

Дивися повний текст Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в кожне село.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:15

..як всра..ся!!.. Илон Маск скорее обеспечит всю Планету БЕСПЛАТНЫМ инетом через сеть спутников, чем это "шоколадное брехло" выполнит хоть один свой лозунг из серии"жити по-новому!"
maestro71
 
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Через Гиперлуп
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:07

"ну-ну" усмехнулись газ, телефон .... и электричество)
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:43

На це буде моє відповідне доручення відповідному регулятору послуг зв’язку, операторам мобільного зв’язку, місцевим радам. Щоб у кожній сільській раді, в кожній сільській школі і в кожному пункті сільської медицини...

Во блин долб*нь. Ты сначала "звернись" к місцевим радам, чтобы "в кожній сільській школі і в кожному пункті сільської медицини" туалеты в зданиях поделали, канализацию и водопровод провели.

А, к тому времени как это достроят, интернет уже и без вас Маск сделает.

Заодно, будет тебе шо "открывать" перед выборами :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:12

Re: Порошенко хоче "доставити" в усi села.

Мне кажется, Пётр Алексеевич именно про интернет Маска и говорит. Скромно без личностей. Селянам винницким о самом насущном первая забота.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:40

  mister-svet написав:Мне кажется, Пётр Алексеевич именно про интернет Маска и говорит. Скромно без личностей. Селянам винницким о самом насущном первая забота.

Винницкие селюки давно уже здесь работу на форуме получили. Сейчас из нор повылазят и восхвалять начнут, подождите немного : )
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:18

Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. А также лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 00:25

  AlifeSoft написав:Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. А также лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.

забыли добавить еще одну свою коронную фразу - "все переходите на отопление тепловыми насосами".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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