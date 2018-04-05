Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...

Петросян рыдает в темном углу от зависти)))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:02
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:32
//*Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. А также лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины*// жаль, не переизберут. А чего 6 тысяч лет - 600 слабо? Динозавры вымерли, украинцы остались - вон, во власти какие тиранозавры!
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