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Порошенко хоче "доставити"
широкосмуговий інтернет в...

Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:02

  AlifeSoft написав:Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. А также лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины.

Петросян рыдает в темном углу от зависти)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:32

//*Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. А также лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины*// жаль, не переизберут. А чего 6 тысяч лет - 600 слабо? Динозавры вымерли, украинцы остались - вон, во власти какие тиранозавры!
sequence
 
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