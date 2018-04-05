Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в...

Петросян рыдает в темном углу от зависти)))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:02
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:32
//*Порошенко - это украинский Шарль де Голль и Илон Маск. А также лучший Президент за всю 6-ти тысячелетнюю историю Украины*// жаль, не переизберут. А чего 6 тысяч лет - 600 слабо? Динозавры вымерли, украинцы остались - вон, во власти какие тиранозавры!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:40
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:55
А вот плагиатить не надо
Не успел новый лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заняться руководством страной, как был назван «самым гениальным среди гениев». 8 января, в предполагаемый день рождения Ким Чен Ына по государственному телевидению Северной Кореи был показан документальный фильм, прославляющий нового лидера. В нем Ким Чен Ын предстает лучшим верховным главнокомандующим всех времен и народов
Он сделал нам день
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