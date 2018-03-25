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Wizz Air влаштував
одноденний розпродаж квитків

Wizz Air влаштував одноденний розпродаж квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:00

Wizz Air влаштував одноденний розпродаж квитків

Пропонуємо до обговорення:
5 квітня до кінця дня угорський лоукостер Wizz Air дає можливість своїм пасажирам скористатися 20-відсотковою знижкою на квитки за всіма напрямками.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:07

Врут не краснея, вчера без всякой скидки купил билет Варшава - Киев за 71,58евро.
Сегодня билет на тот же день, то же рейс стоит 73,57евро.
Подняли цену, дали скидку и эврика - билет стоит так же как вчера :) :) :)
einberliner
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:40

  einberliner написав:Врут не краснея, вчера без всякой скидки купил билет Варшава - Киев за 71,58евро.
Сегодня билет на тот же день, то же рейс стоит 73,57евро.
Подняли цену, дали скидку и эврика - билет стоит так же как вчера :) :) :)


Так многие акции проходят. Народ просто не замечает или верит в чудеса.
Ratatui
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