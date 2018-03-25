5 квітня до кінця дня угорський лоукостер Wizz Air дає можливість своїм пасажирам скористатися 20-відсотковою знижкою на квитки за всіма напрямками.
Дивися повний текст Wizz Air влаштував одноденний розпродаж квитків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:00
Wizz Air влаштував одноденний розпродаж квитків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Wizz Air влаштував одноденний розпродаж квитків.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:07
Врут не краснея, вчера без всякой скидки купил билет Варшава - Киев за 71,58евро.
Сегодня билет на тот же день, то же рейс стоит 73,57евро.
Подняли цену, дали скидку и эврика - билет стоит так же как вчера :) :) :)
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:40
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Shram і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|