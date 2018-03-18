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Євросоюз встановив десятирічний рекорд рівня безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:40
Пропонуємо до обговорення:
У 28 країнах Європейського союзу наразі фіксується найнижчий за останні 10 років рівень безробіття, передає УНН з посиланням на повідомлення Євростату.
Дивися повний текст Євросоюз встановив десятирічний рекорд рівня безробіття
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:40
Там гибкие рабочие графики и счастливые люди...
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