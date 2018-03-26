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Долар зростає до євро та ієни
на заявах представників...

Долар зростає до євро та ієни на заявах представників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:53

Долар зростає до євро та ієни на заявах представників...

Пропонуємо до обговорення:
Тим часом британський фунт, що зафіксував зростання в кожну з сесій з початку тижня, в четвер опускається на 0,5% до долара і на 0,2% до ієни.

Дивися повний текст Долар зростає до євро та ієни на заявах представників США і Китаю.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:54

Интересно, какие могут быть заявления представителей Китая, когда в Китае сейчас 3 дня выходных. Мир очень хочет быть обманутым снова, если слушает пустую болтовню политиков и не видит, например, вышедших сегодня главных данных по торговому балансу США, который составил -57.6 ярдов баксов за последний месяц, что является очередным 10-летним антирекордом! Бюджетный дефицит в прошлом месяце тоже был худшим за 6 лет.
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