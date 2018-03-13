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Працівники Google вимагають
від компанії припинити...

Працівники Google вимагають від компанії припинити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:44

Працівники Google вимагають від компанії припинити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The New York Times.

Дивися повний текст Працівники Google вимагають від компанії припинити співпрацю з Пентагоном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:44

Это вообще не их дело.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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