Про це повідомляє The New York Times.
Дивися повний текст Працівники Google вимагають від компанії припинити співпрацю з Пентагоном.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 17:44
Працівники Google вимагають від компанії припинити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Працівники Google вимагають від компанії припинити співпрацю з Пентагоном.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:51
На гугл работает очень много совков. А с совком в стране пребывания обычно случается одна неприятность так называемый "языковой барьер". Нет не продумайте, совок конечно усердно учит язык страны пребывания, но оно дело общаться с местными которые заслышав акцент понимают трудности общения и начинают говорить медленнее и внятнее, а другое дело смотреть по телевизору местные новости, никто медленнее говорить не станет и воспринимать становится трудно. Выход из затруднений конечно простой, совок начинает смотреть пропаганду недоимперии. И постепенно превращается в ватника. Отсюда и нелюбовь к пентагону не дающему недоимперии избавится от приставки недо.
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