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Влада Києва має намір створити
мережу прокату електромобілів

Влада Києва має намір створити мережу прокату електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:29

Влада Києва має намір створити мережу прокату електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті КМДА з посиланням на розпорядження мера столиці Віталія Кличка

Дивися повний текст Влада Києва має намір створити мережу прокату електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:29

а где борисполь?
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