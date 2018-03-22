Про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з питань децентралізації в Вінниці.
Дивися повний текст Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у трудовій міграції з України.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:53
Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у трудовій міграції з України.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:53
все верно, кто хочет держать штат квалифицированных сотрудников, тот и платит им соответственно
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:09
- Квалифицированная рабочая сила?
- О! Йа-Йа, рабочая сила!
- Ха! Забирайте, а я то думал... Государство не обеднеет!
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