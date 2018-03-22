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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:53

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з питань децентралізації в Вінниці.

Дивися повний текст Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у трудовій міграції з України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:53

все верно, кто хочет держать штат квалифицированных сотрудников, тот и платит им соответственно
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- Квалифицированная рабочая сила?
- О! Йа-Йа, рабочая сила!
- Ха! Забирайте, а я то думал... Государство не обеднеет!
antey1969
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