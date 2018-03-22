Про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з питань децентралізації в Вінниці.
Дивися повний текст Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у трудовій міграції з України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:53
Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у трудовій міграції з України.
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:53
все верно, кто хочет держать штат квалифицированных сотрудников, тот и платит им соответственно
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:09
- Квалифицированная рабочая сила?
- О! Йа-Йа, рабочая сила!
- Ха! Забирайте, а я то думал... Государство не обеднеет!
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:59
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Так было и задумано изначально. Безвиз первый в помощь.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:30
одна проблема не видит другую проблему...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 06 кві, 2018 00:58
А в чем проблема? Рабочая сила - это такой же товар как и шоколад. Уезжают за границу, создаётся дефицит, дефицит приводит к росту цен на товар, зарплаты для оставшихся растут до восточно-европейского уровня + 20%.
Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
реклама
|