Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 00:58

А в чем проблема? Рабочая сила - это такой же товар как и шоколад. Уезжают за границу, создаётся дефицит, дефицит приводит к росту цен на товар, зарплаты для оставшихся растут до восточно-европейского уровня + 20%.



Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda