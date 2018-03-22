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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:53

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з питань децентралізації в Вінниці.

Дивися повний текст Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у трудовій міграції з України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:53

все верно, кто хочет держать штат квалифицированных сотрудников, тот и платит им соответственно
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- Квалифицированная рабочая сила?
- О! Йа-Йа, рабочая сила!
- Ха! Забирайте, а я то думал... Государство не обеднеет!
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:59

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Так было и задумано изначально. Безвиз первый в помощь.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:06

И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28

  freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?

Должно быть это в правительственном квартале.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:30

одна проблема не видит другую проблему...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 00:58

А в чем проблема? Рабочая сила - это такой же товар как и шоколад. Уезжают за границу, создаётся дефицит, дефицит приводит к росту цен на товар, зарплаты для оставшихся растут до восточно-европейского уровня + 20%.

Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 04:48

  AlifeSoft написав:А в чем проблема? Рабочая сила - это такой же товар как и шоколад. Уезжают за границу, создаётся дефицит, дефицит приводит к росту цен на товар, зарплаты для оставшихся растут до восточно-европейского уровня + 20%.

Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$.


Не будет. При росте зарплат до определенного уровня в странах с низкой производительностью труда становится экономически целесообразно выводить производство за рубеж, чем продолжать бороться за работников, поднимая им зарплаты. Так дефицит, который вы описали, исчезает.

Примеров - практически вся центральная Америка из которой США пылесосит лучших работников уже десятки лет.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:03

  Dear_Sir написав:Не будет. При росте зарплат до определенного уровня в странах с низкой производительностью труда становится экономически целесообразно выводить производство за рубеж, чем продолжать бороться за работников, поднимая им зарплаты. Так дефицит, который вы описали, исчезает.


И куда выводить, например, врачей? Если припрет то заплатят любую сумму, так как в той же Германии будет в разы дороже.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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