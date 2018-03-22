Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 06:06

slavek написав: И что в этом "нормального"?

В любой стране люди,особенно квалифицированные,основная ценность, а государственный деятель заявляющий что их потеря это нормально должен немедленно уйти в отставку. И что в этом "нормального"?В любой стране люди,особенно квалифицированные,основная ценность, а государственный деятель заявляющий что их потеря это нормально должен немедленно уйти в отставку.

Квалифицированных довольно мало. Все так долго вдрачивали на СССР и лучшее в мире образование, что теперь работник с дипломом, но не знающий международных стандартов, годится разве что клубнику в Польше собирать. При этом квалифицированные кадры в Украине получат не меньше чем в Восточной Европе, той же Чехии или Польше. Западная Европа - это отдельный кейс.Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю () или же естественным путем через рынок и цену труда.