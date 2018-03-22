Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Не заплатят, т.к. эти лечатся как и отдыхают за рубежом, или приглашают специалистов из-за границы.
А врачи или отваливают, или переквалифицируются. Малая часть останется,но будет недоступна большинству из-за оплаты стоимости.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:36
Не заплатят, т.к. эти лечатся как и отдыхают за рубежом, или приглашают специалистов из-за границы.
А врачи или отваливают, или переквалифицируются. Малая часть останется,но будет недоступна большинству из-за оплаты стоимости.
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:41
А я о чем говорил.
Вот только это будет во всех сферах, от частных лицеев до частных медцентров.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:45
И что в этом "нормального"?
В любой стране люди,особенно квалифицированные,основная ценность, а государственный деятель заявляющий что их потеря это нормально должен немедленно уйти в отставку.
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:50
Да, дефицит рабочей силы приводит к росту зарплат.
Но при этом он же тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.
В итоге рост номинальный зарплат съедается инфляцией, проблемы с оттоком работников никуда не исчезают, зато возникают проблемы в экономике.
Что мы и наблюдаем уже лет десять минимум, в нашей действительности.
Выход - либо приход трудовых мигрантов из более бедных стран (но беднее Украины ещё надо поискать, да и не поедут они сюда имея лучшие альтернативы), либо барьеры на пути оттока рабочей силы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 06 кві, 2018 06:06
Квалифицированных довольно мало. Все так долго вдрачивали на СССР и лучшее в мире образование, что теперь работник с дипломом, но не знающий международных стандартов, годится разве что клубнику в Польше собирать. При этом квалифицированные кадры в Украине получат не меньше чем в Восточной Европе, той же Чехии или Польше. Западная Европа - это отдельный кейс.
Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю (Порошенко Президент на ближайшие 30 лет с абсолютными полномочиями) или же естественным путем через рынок и цену труда.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: П'ят 06 кві, 2018 06:27
Вранье.
Несмотря на то, что деградация высшего образования началась в СССР с начала 70-х в связи с ростом количества вузов, за 26 лет незалежности этот процесс многократно ускорился из-за выдачи лицензий учебным заведениям не имеющим для этого ничего - ни матбазы, ни кадров.
Получат-то они получат за исключением некоторых нюансов:
1) профессиональный рост будет возможен только на выезде, т.к. в Украине это сделать будет просто негде
2)жизнь в нищей стране за заборами с охраной не имеет перспектив
Чушь полная.
Нужно просто перестать обогащаться на высшем уровне подав пример остальным внизу как это сделали братья Качинские в не менее коррумпированной Польше. И Порошенко здесь подходит меньше всего.
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:34
Трудовой народ чем больше выезжает со своими маленькими зарплатами, тем быстрее повышается средняя
Пример
Есть 5 работников с зарплатами
1 - 3000
2 - 3000
3 - 3000
4 - 10000
5 - 10000
В этом случае средняя 5800
А если 2 первых свалят на заработки за бугор, и останутся
3 - 3000
4 - 10000
5 - 10000
Тогда средняя уже 7666. Покращення на лицо.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:37
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
А по статье. Мое мнение, чем больше выедут из страны, тем больше смогут заехать другие. Например земляки нашего "украинского" правительства
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:38
Вот только работодатель у которого ушло 2 на 3000 переманит оставшегося на 10000, в результате тот работодатель у кого увели работника наймет одного из троих на 15 тыс. И вот уже средняя 11667 грн.
В IT это уже прошли.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:39
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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