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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:36

  AlifeSoft написав:И куда выводить, например, врачей? Если припрет то заплатят любую сумму, так как в той же Германии будет в разы дороже.


Не заплатят, т.к. эти лечатся как и отдыхают за рубежом, или приглашают специалистов из-за границы.
А врачи или отваливают, или переквалифицируются. Малая часть останется,но будет недоступна большинству из-за оплаты стоимости.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:41

  slavek написав:А врачи или отваливают, или переквалифицируются. Малая часть останется,но будет недоступна большинству из-за оплаты стоимости.


А я о чем говорил.

  AlifeSoft написав:Уезжают за границу, создаётся дефицит, дефицит приводит к росту цен на товар


Вот только это будет во всех сферах, от частных лицеев до частных медцентров.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:45

  AlifeSoft написав:Вот только это будет во всех сферах, от частных лицеев до частных медцентров.


И что в этом "нормального"?
В любой стране люди,особенно квалифицированные,основная ценность, а государственный деятель заявляющий что их потеря это нормально должен немедленно уйти в отставку.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:50

  AlifeSoft написав:А в чем проблема? Рабочая сила - это такой же товар как и шоколад. Уезжают за границу, создаётся дефицит, дефицит приводит к росту цен на товар, зарплаты для оставшихся растут до восточно-европейского уровня + 20%.


Да, дефицит рабочей силы приводит к росту зарплат.
Но при этом он же тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.

В итоге рост номинальный зарплат съедается инфляцией, проблемы с оттоком работников никуда не исчезают, зато возникают проблемы в экономике.
Что мы и наблюдаем уже лет десять минимум, в нашей действительности.

Выход - либо приход трудовых мигрантов из более бедных стран (но беднее Украины ещё надо поискать, да и не поедут они сюда имея лучшие альтернативы), либо барьеры на пути оттока рабочей силы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 06:06

  slavek написав:И что в этом "нормального"?
В любой стране люди,особенно квалифицированные,основная ценность, а государственный деятель заявляющий что их потеря это нормально должен немедленно уйти в отставку.


Квалифицированных довольно мало. Все так долго вдрачивали на СССР и лучшее в мире образование, что теперь работник с дипломом, но не знающий международных стандартов, годится разве что клубнику в Польше собирать. При этом квалифицированные кадры в Украине получат не меньше чем в Восточной Европе, той же Чехии или Польше. Западная Европа - это отдельный кейс.

Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю (Порошенко Президент на ближайшие 30 лет с абсолютными полномочиями) или же естественным путем через рынок и цену труда.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 06:27

  slavek написав:И что в этом "нормального"?
В любой стране люди,особенно квалифицированные,основная ценность, а государственный деятель заявляющий что их потеря это нормально должен немедленно уйти в отставку.


  AlifeSoft написав:Квалифицированных довольно мало. Все так долго вдрачивали на СССР и лучшее в мире образование, что теперь работник с дипломом, но не знающий международных стандартов, годится разве что клубнику в Польше собирать.


Вранье.
Несмотря на то, что деградация высшего образования началась в СССР с начала 70-х в связи с ростом количества вузов, за 26 лет незалежности этот процесс многократно ускорился из-за выдачи лицензий учебным заведениям не имеющим для этого ничего - ни матбазы, ни кадров.



  AlifeSoft написав: При этом квалифицированные кадры в Украине получат не меньше чем в Восточной Европе, той же Чехии или Польше. Западная Европа - это отдельный кейс.

Получат-то они получат за исключением некоторых нюансов:
1) профессиональный рост будет возможен только на выезде, т.к. в Украине это сделать будет просто негде
2)жизнь в нищей стране за заборами с охраной не имеет перспектив

  AlifeSoft написав:Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю (Порошенко Президент на ближайшие 30 лет с абсолютными полномочиями) или же естественным путем через рынок и цену труда.


Чушь полная.
Нужно просто перестать обогащаться на высшем уровне подав пример остальным внизу как это сделали братья Качинские в не менее коррумпированной Польше. И Порошенко здесь подходит меньше всего.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:34

  freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?

Трудовой народ чем больше выезжает со своими маленькими зарплатами, тем быстрее повышается средняя
Пример
Есть 5 работников с зарплатами
1 - 3000
2 - 3000
3 - 3000
4 - 10000
5 - 10000
В этом случае средняя 5800
А если 2 первых свалят на заработки за бугор, и останутся
3 - 3000
4 - 10000
5 - 10000
Тогда средняя уже 7666. Покращення на лицо.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:37

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

А по статье. Мое мнение, чем больше выедут из страны, тем больше смогут заехать другие. Например земляки нашего "украинского" правительства
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:38

  p_a_l написав:А если 2 первых свалят на заработки за бугор, и останутся
3 - 3000
4 - 10000
5 - 10000
Тогда средняя уже 7666. Покращення на лицо.


Вот только работодатель у которого ушло 2 на 3000 переманит оставшегося на 10000, в результате тот работодатель у кого увели работника наймет одного из троих на 15 тыс. И вот уже средняя 11667 грн.

В IT это уже прошли.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:39

  p_a_l написав:Например земляки нашего "украинского" правительства


И станут работать на 3000 гривен?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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