Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 06:27

slavek написав: И что в этом "нормального"?

В любой стране люди,особенно квалифицированные,основная ценность, а государственный деятель заявляющий что их потеря это нормально должен немедленно уйти в отставку. И что в этом "нормального"?В любой стране люди,особенно квалифицированные,основная ценность, а государственный деятель заявляющий что их потеря это нормально должен немедленно уйти в отставку.

AlifeSoft написав: Квалифицированных довольно мало. Все так долго вдрачивали на СССР и лучшее в мире образование, что теперь работник с дипломом, но не знающий международных стандартов, годится разве что клубнику в Польше собирать.

Квалифицированных довольно мало. Все так долго вдрачивали на СССР и лучшее в мире образование, что теперь работник с дипломом, но не знающий международных стандартов, годится разве что клубнику в Польше собирать.

AlifeSoft написав: При этом квалифицированные кадры в Украине получат не меньше чем в Восточной Европе, той же Чехии или Польше. Западная Европа - это отдельный кейс. При этом квалифицированные кадры в Украине получат не меньше чем в Восточной Европе, той же Чехии или Польше. Западная Европа - это отдельный кейс.

AlifeSoft написав: Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю (Порошенко Президент на ближайшие 30 лет с абсолютными полномочиями) или же естественным путем через рынок и цену труда. Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю () или же естественным путем через рынок и цену труда.

Вранье.Несмотря на то, что деградация высшего образования началась в СССР с начала 70-х в связи с ростом количества вузов, за 26 лет незалежности этот процесс многократно ускорился из-за выдачи лицензий учебным заведениям не имеющим для этого ничего - ни матбазы, ни кадров.Получат-то они получат за исключением некоторых нюансов:1) профессиональный рост будет возможен только на выезде, т.к. в Украине это сделать будет просто негде2)жизнь в нищей стране за заборами с охраной не имеет перспективЧушь полная.Нужно просто перестать обогащаться на высшем уровне подав пример остальным внизу как это сделали братья Качинские в не менее коррумпированной Польше. И Порошенко здесь подходит меньше всего.