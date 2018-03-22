RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:51

  Ragnar написав:
  freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?

Должно быть это в правительственном квартале.

та возьмите посчитайте по расходам. Снять квартиру + заправить хотяб какой-то ланос + купить шмот + покушать и т.д. И это все за 14 тысяч ? При этом весь город стоит в час пик и более-мене нормальные кабаки забиты по вечерам в течении недели.
Я например, с трудом представляю как вложится в 14 т, естественно если считать, эту сумму средний за длительный промежуток времени. У меня уходит больше не смотря на свою квартиру и отсутствие машины.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1358
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:33

  AlifeSoft написав:Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$


За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?
freeze
4
 
Повідомлень: 7507
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2036 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:37

  freeze написав:
  AlifeSoft написав:Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$


За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?

Банковая ботов уволит :wink:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6731
З нами з: 30.11.11
Подякував: 638 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:38

Помнится,еще десять лет назад,чтобы устроиться на железную дорогу забивать костыли,надо было кадровику дать взятку в размере полугодового оклада.А сейчас кадровикам,чтобы найти работников,придется платить половину своей зарплаты потенциальному работяге.Справедливость торжествует
alexxxandrnick
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 10.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в... 1, 2
R2 » Чет 05 кві, 2018 14:15
11 453
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 08:32
sequence
Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в... 1, 2
R2 » П'ят 23 бер, 2018 16:55
10 790
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 15:31
Rainbow
Порошенко відреагував на затримання Савченко 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 22 бер, 2018 17:07
52 5727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 10:30
detroytred
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55295)
06.04.2018 09:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.