Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:51
Ragnar написав: freeze написав:
И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Должно быть это в правительственном квартале.
та возьмите посчитайте по расходам. Снять квартиру + заправить хотяб какой-то ланос + купить шмот + покушать и т.д. И это все за 14 тысяч ? При этом весь город стоит в час пик и более-мене нормальные кабаки забиты по вечерам в течении недели.
Я например, с трудом представляю как вложится в 14 т, естественно если считать, эту сумму средний за длительный промежуток времени. У меня уходит больше не смотря на свою квартиру и отсутствие машины.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:33
AlifeSoft написав:
Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$
За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:37
freeze написав: AlifeSoft написав:
Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$
За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?
Банковая ботов уволит
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:38
Помнится,еще десять лет назад,чтобы устроиться на железную дорогу забивать костыли,надо было кадровику дать взятку в размере полугодового оклада.А сейчас кадровикам,чтобы найти работников,придется платить половину своей зарплаты потенциальному работяге.Справедливость торжествует
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