Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:33
AlifeSoft написав:
Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$
За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?
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freeze
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:37
freeze написав: AlifeSoft написав:
Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$
За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?
Банковая ботов уволит
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antey1969
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:38
Помнится,еще десять лет назад,чтобы устроиться на железную дорогу забивать костыли,надо было кадровику дать взятку в размере полугодового оклада.А сейчас кадровикам,чтобы найти работников,придется платить половину своей зарплаты потенциальному работяге.Справедливость торжествует
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alexxxandrnick
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:42
antey1969 написав:
За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?
Банковая ботов уволит
[/quote] дада, особенно некоторых "программистов", рассказывающих о тепловых насосах и лучших президентах, не зная отличие функции от процедуры
)
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sequence
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:48
freeze написав: AlifeSoft написав:
Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$
За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?
С родителей? Не ну понятно, что будут школы для бедных и школы для богатых. Во всем мире так.
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:50
sequence написав:
дада, особенно некоторых "программистов", рассказывающих о тепловых насосах и лучших президентах, не зная отличие функции от процедуры ))
В нормальных языках нет процедур, там есть void функции. Хотя если вы программист на Delphi, то понятно почему вы страдаете.
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:57
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
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Faceless
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:13
Миграция президентов тоже нормальный процесс: РФ, Белорусь, Голландия.
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olegpm16
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:16
AlifeSoft написав: sequence написав:
дада, особенно некоторых "программистов", рассказывающих о тепловых насосах и лучших президентах, не зная отличие функции от процедуры ))
В нормальных языках нет процедур, там есть void функции. Хотя если вы программист на Delphi, то понятно почему вы страдаете.
Это всего лишь отличия в семантике - типа "как корабль назовешь, так и поплывешь". процедура - функция которая ничего не возвращает, в плюсах нету для этого специальной семантики
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sequence
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:22
Faceless написав:
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
На основе простого деления "бюджета/кол-во персонала" по коллективу коммерческой фирмы примерно в 1000 рыл, таки меньше. Я интересовался по прошлому месяцу (март).
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sequence
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