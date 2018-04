Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:48

freeze написав: AlifeSoft написав: Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$ Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$

За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать? За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?



С родителей? Не ну понятно, что будут школы для бедных и школы для богатых. Во всем мире так. С родителей? Не ну понятно, что будут школы для бедных и школы для богатых. Во всем мире так.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda