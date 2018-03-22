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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:33

  AlifeSoft написав:Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$


За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:37

  freeze написав:
  AlifeSoft написав:Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$


За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?

Банковая ботов уволит :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:38

Помнится,еще десять лет назад,чтобы устроиться на железную дорогу забивать костыли,надо было кадровику дать взятку в размере полугодового оклада.А сейчас кадровикам,чтобы найти работников,придется платить половину своей зарплаты потенциальному работяге.Справедливость торжествует
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:42

  antey1969 написав:За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?

Банковая ботов уволит :wink:[/quote] дада, особенно некоторых "программистов", рассказывающих о тепловых насосах и лучших президентах, не зная отличие функции от процедуры :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:48

  freeze написав:
  AlifeSoft написав:Через пару лет школьный учитель будет получать около 1000$

За счет чего такое резкое увеличение зарплаты? Откуда деньги брать?


С родителей? Не ну понятно, что будут школы для бедных и школы для богатых. Во всем мире так.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:50

  sequence написав:дада, особенно некоторых "программистов", рассказывающих о тепловых насосах и лучших президентах, не зная отличие функции от процедуры ))


В нормальных языках нет процедур, там есть void функции. Хотя если вы программист на Delphi, то понятно почему вы страдаете.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:57

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:13

Миграция президентов тоже нормальный процесс: РФ, Белорусь, Голландия.
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:16

  AlifeSoft написав:
  sequence написав:дада, особенно некоторых "программистов", рассказывающих о тепловых насосах и лучших президентах, не зная отличие функции от процедуры ))


В нормальных языках нет процедур, там есть void функции. Хотя если вы программист на Delphi, то понятно почему вы страдаете.

Это всего лишь отличия в семантике - типа "как корабль назовешь, так и поплывешь". процедура - функция которая ничего не возвращает, в плюсах нету для этого специальной семантики
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:22

  Faceless написав:
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
На основе простого деления "бюджета/кол-во персонала" по коллективу коммерческой фирмы примерно в 1000 рыл, таки меньше. Я интересовался по прошлому месяцу (март).
sequence
 
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