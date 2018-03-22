Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54

AlifeSoft написав: Shram написав:

Да, дефицит рабочей силы приводит к росту зарплат.

Но при этом он же тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.



В итоге рост номинальный зарплат съедается инфляцией, проблемы с оттоком работников никуда не исчезают, зато возникают проблемы в экономике.

Что мы и наблюдаем уже лет десять минимум, в нашей действительности.



Выход - либо приход трудовых мигрантов из более бедных стран (но беднее Украины ещё надо поискать, да и не поедут они сюда имея лучшие альтернативы), либо барьеры на пути оттока рабочей силы. Да, дефицит рабочей силы приводит к росту зарплат.Но при этом он же тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.В итоге рост номинальный зарплат съедается инфляцией, проблемы с оттоком работников никуда не исчезают, зато возникают проблемы в экономике.Что мы и наблюдаем уже лет десять минимум, в нашей действительности.Выход - либо приход трудовых мигрантов из более бедных стран (но беднее Украины ещё надо поискать, да и не поедут они сюда имея лучшие альтернативы), либо барьеры на пути оттока рабочей силы.



Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю (Порошенко Президент на ближайшие 30 лет с абсолютными полномочиями) или же естественным путем через рынок и цену труда. Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю (Порошенко Президент на ближайшие 30 лет с абсолютными полномочиями) или же естественным путем через рынок и цену труда.

Не получится через рынок.Смотрите, простой пример.Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.Рядом на рынке продаются польские/чешские/российские кресла по 1200 гривен. У вас все в порядке - есть спрос, цена конкурентна, есть прибыль, производство работает, вы в плюсах.Но вот завтра к вам приходит делегация ваших рабочих и говорит - поднимай зарплату в два раза или у нас есть предложение от польского производителя и мы всей бригадой поедем туда, обещают втрое большую зарплату.Делать нечего - повышаешь зарплату вдвое.И вот, себестоимость твоего кресла стала - 1200 гривен, если ещё дать наценку ( прежние +100 гривен)- то твои кресла никто покупать не будет, у конкурентов дешевле. Работать в ноль - это фактически убыток абсолютно бессмысленно. Всё равно спрос упадет при равной цене с конкурентами. Что остается - закрываться, сокращать производство.В итоге, конкурентоспособность потеряна, производство сокращается либо закрывается, цены на кресла в общей массе выросли (инфляция растет), рабочие потеряв работу всё равно уехали в Польшу/Россию/Италию.