Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Фирмы разные бывают. Средняя ЗП по какому-нибудь контакт-центру это одно, а по финучреждению - другое.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:28
Фирмы разные бывают. Средняя ЗП по какому-нибудь контакт-центру это одно, а по финучреждению - другое.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54
Не получится через рынок.
Смотрите, простой пример.
Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.
Рядом на рынке продаются польские/чешские/российские кресла по 1200 гривен. У вас все в порядке - есть спрос, производство работает, вы в плюсах.
Но вот завтра к вам приходит делегация ваших рабочих и говорит - поднимай зарплату в два раза или у нас есть предложение от польского производителя и мы всей бригадой поедем туда, обещают втрое большую зарплату.
Делать нечего - повышаешь зарплату вдвое.
И вот, себестоимость твоего кресла стала - 1200 гривен, если ещё дать наценку ( прежние +100 гривен)- то твои кресла никто покупать не будет, у конкурентов дешевле. Работать в ноль - это фактически убыток абсолютно бессмысленно. Всё равно спрос упадет при равной цене с конкурентами. Что остается - закрываться, сокращать производство.
В итоге, конкурентоспособность потеряна, производство сокращается либо закрывается, цены на кресла в общей массе выросли (инфляция растет), рабочие потеряв работу всё равно уехали в Польшу/Россию/Италию.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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