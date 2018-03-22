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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:28

  sequence написав:
  Faceless написав:
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
На основе простого деления "бюджета/кол-во персонала" по коллективу коммерческой фирмы примерно в 1000 рыл, таки меньше. Я интересовался по прошлому месяцу (март).

Фирмы разные бывают. Средняя ЗП по какому-нибудь контакт-центру это одно, а по финучреждению - другое.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54

  AlifeSoft написав:
  Shram написав:
Да, дефицит рабочей силы приводит к росту зарплат.
Но при этом он же тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.

В итоге рост номинальный зарплат съедается инфляцией, проблемы с оттоком работников никуда не исчезают, зато возникают проблемы в экономике.
Что мы и наблюдаем уже лет десять минимум, в нашей действительности.

Выход - либо приход трудовых мигрантов из более бедных стран (но беднее Украины ещё надо поискать, да и не поедут они сюда имея лучшие альтернативы), либо барьеры на пути оттока рабочей силы.


Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю (Порошенко Президент на ближайшие 30 лет с абсолютными полномочиями) или же естественным путем через рынок и цену труда.


Не получится через рынок.

Смотрите, простой пример.
Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.
Рядом на рынке продаются польские/чешские/российские кресла по 1200 гривен. У вас все в порядке - есть спрос, производство работает, вы в плюсах.

Но вот завтра к вам приходит делегация ваших рабочих и говорит - поднимай зарплату в два раза или у нас есть предложение от польского производителя и мы всей бригадой поедем туда, обещают втрое большую зарплату.
Делать нечего - повышаешь зарплату вдвое.
И вот, себестоимость твоего кресла стала - 1200 гривен, если ещё дать наценку ( прежние +100 гривен)- то твои кресла никто покупать не будет, у конкурентов дешевле. Работать в ноль - это фактически убыток абсолютно бессмысленно. Всё равно спрос упадет при равной цене с конкурентами. Что остается - закрываться, сокращать производство.

В итоге, конкурентоспособность потеряна, производство сокращается либо закрывается, цены на кресла в общей массе выросли (инфляция растет), рабочие потеряв работу всё равно уехали в Польшу/Россию/Италию.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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