Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Фирмы разные бывают. Средняя ЗП по какому-нибудь контакт-центру это одно, а по финучреждению - другое.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:28
Фирмы разные бывают. Средняя ЗП по какому-нибудь контакт-центру это одно, а по финучреждению - другое.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54
Не получится через рынок.
Смотрите, простой пример.
Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.
Рядом на рынке продаются польские/чешские/российские кресла по 1200 гривен. У вас все в порядке - есть спрос, цена конкурентна, есть прибыль, производство работает, вы в плюсах.
Но вот завтра к вам приходит делегация ваших рабочих и говорит - поднимай зарплату в два раза или у нас есть предложение от польского производителя и мы всей бригадой поедем туда, обещают втрое большую зарплату.
Делать нечего (дефицит рабочих то) - повышаешь зарплату вдвое.
И вот, себестоимость твоего кресла стала - 1200 гривен, если ещё дать наценку ( прежние +100 гривен)- то твои кресла никто покупать не будет, у забугорных конкурентов дешевле. Работать в ноль - это фактически убыток, абсолютно бессмысленно. Всё равно спрос упадет при равной цене с конкурентами. Что остается - закрываться, сокращать производство.
В итоге, конкурентоспособность потеряна, производство сокращается либо закрывается, цены на кресла в общей массе выросли (инфляция растет), рабочие потеряв работу всё равно уехали в Польшу/Россию/Италию.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:12
Да тут многие совершенно искренне уверены, что если потрясти скупидомов-барыг, чтобы они повысили зарплату в два раза, то так и произойдет.
Такие выкладки арифметические как себестоимость, рентабельность для них темный лес.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:38
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:41
Так для этого нужно было не опускать страну 26 лет уничтожая промышленность и завозить технологии, а не строить дворцы в Конче-Заспе и очень нужные ТРЦ
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:46
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
т.е. цена готового польского изделия у вас в примере больше на 20%, а зарплаты тех же польских рабочих больше в 3 раза? ну вы поняли.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:52
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
почему-то все знают как "нужно было". где же вы были, когда нужно было.
подняли бы промышленность коментами и наказали строителей дворцов гневными постами.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:54
Можете мне поверить - очень разноплановая, со штатом от грузчиков/уборщиков, рабочих производства, отделом продаж, айтишниками и т.д. БОльшой штат низкооплачиваемых двигает среднее вниз. Со всеми последствиями: высокая ротация, в Польшу на помидоры и т.д.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Как-то один американский "друг" Украины высказал мысль, что повышение тарифов - это хорошо для населения. Типа пусть цена будет выше, но Вы как бы давите коррупцию.
Теперь наш Гарант толкает идею, что если рабочие руки и прогрессивные мозги уплывают за границу, это тоже типа нормально.
Я это называю "мышление хуторянина": если пол страны уедет, то земли будет каждому в два раза больше, и денег каждому теперь будет больше доставаться, т.к. народу меньше, да и кислорода больше, потому что дышать будут меньше.
А почему пан президент не говорит, что все эти люди учились в школах и т.п. за НАШИ общие бюджетные деньги, а едут своей работой поднимать ЧУЖУЮ экономику? А потом вернутся назад и будут получать пособие опять таки из НАШИХ денег?
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