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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:28

  sequence написав:
  Faceless написав:
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
На основе простого деления "бюджета/кол-во персонала" по коллективу коммерческой фирмы примерно в 1000 рыл, таки меньше. Я интересовался по прошлому месяцу (март).

Фирмы разные бывают. Средняя ЗП по какому-нибудь контакт-центру это одно, а по финучреждению - другое.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:54

  AlifeSoft написав:
  Shram написав:
Да, дефицит рабочей силы приводит к росту зарплат.
Но при этом он же тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.

В итоге рост номинальный зарплат съедается инфляцией, проблемы с оттоком работников никуда не исчезают, зато возникают проблемы в экономике.
Что мы и наблюдаем уже лет десять минимум, в нашей действительности.

Выход - либо приход трудовых мигрантов из более бедных стран (но беднее Украины ещё надо поискать, да и не поедут они сюда имея лучшие альтернативы), либо барьеры на пути оттока рабочей силы.


Так что здесь комплексная проблема и решить её можно только через диктатуру типа Ли Куан Ю (Порошенко Президент на ближайшие 30 лет с абсолютными полномочиями) или же естественным путем через рынок и цену труда.


Не получится через рынок.

Смотрите, простой пример.
Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.
Рядом на рынке продаются польские/чешские/российские кресла по 1200 гривен. У вас все в порядке - есть спрос, цена конкурентна, есть прибыль, производство работает, вы в плюсах.

Но вот завтра к вам приходит делегация ваших рабочих и говорит - поднимай зарплату в два раза или у нас есть предложение от польского производителя и мы всей бригадой поедем туда, обещают втрое большую зарплату.
Делать нечего (дефицит рабочих то) - повышаешь зарплату вдвое.
И вот, себестоимость твоего кресла стала - 1200 гривен, если ещё дать наценку ( прежние +100 гривен)- то твои кресла никто покупать не будет, у забугорных конкурентов дешевле. Работать в ноль - это фактически убыток, абсолютно бессмысленно. Всё равно спрос упадет при равной цене с конкурентами. Что остается - закрываться, сокращать производство.

В итоге, конкурентоспособность потеряна, производство сокращается либо закрывается, цены на кресла в общей массе выросли (инфляция растет), рабочие потеряв работу всё равно уехали в Польшу/Россию/Италию.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:12

  Shram написав:В итоге, конкурентоспособность потеряна, производство сокращается либо закрывается, цены на кресла в общей массе выросли (инфляция растет), рабочие потеряв работу всё равно уехали в Польшу/Россию/Италию.


Да тут многие совершенно искренне уверены, что если потрясти скупидомов-барыг, чтобы они повысили зарплату в два раза, то так и произойдет.
Такие выкладки арифметические как себестоимость, рентабельность для них темный лес.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:38

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

  antey1969 написав:Банковая ботов уволит

Это вряд ли. Скорее наймет AlifeSoft2, чтобы вдвое больше рассказывать как хорошо стало жить и что покидающее страну население - это всего лишь товар. Ну где-то как шоколад. Даже не хлеб, поэтому не очень то и нужен..
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:41

  freeze написав:Да тут многие совершенно искренне уверены, что если потрясти скупидомов-барыг, чтобы они повысили зарплату в два раза, то так и произойдет.
Такие выкладки арифметические как себестоимость, рентабельность для них темный лес.


Так для этого нужно было не опускать страну 26 лет уничтожая промышленность и завозить технологии, а не строить дворцы в Конче-Заспе и очень нужные ТРЦ
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:46

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

  Shram написав:Рядом на рынке продаются польские/чешские/российские кресла по 1200 гривен. У вас все в порядке - есть спрос, цена конкурентна, есть прибыль, производство работает, вы в плюсах.
Но вот завтра к вам приходит делегация ваших рабочих и говорит - поднимай зарплату в два раза или у нас есть предложение от польского производителя и мы всей бригадой поедем туда, обещают втрое большую зарплату.

т.е. цена готового польского изделия у вас в примере больше на 20%, а зарплаты тех же польских рабочих больше в 3 раза? ну вы поняли.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:52

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

  slavek написав:Так для этого нужно было не опускать страну 26 лет уничтожая промышленность и завозить технологии, а не строить дворцы в Конче-Заспе и очень нужные ТРЦ

почему-то все знают как "нужно было". где же вы были, когда нужно было.
подняли бы промышленность коментами и наказали строителей дворцов гневными постами.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:54

  Faceless написав:..
Фирмы разные бывают. Средняя ЗП по какому-нибудь контакт-центру это одно, а по финучреждению - другое.

Можете мне поверить - очень разноплановая, со штатом от грузчиков/уборщиков, рабочих производства, отделом продаж, айтишниками и т.д. БОльшой штат низкооплачиваемых двигает среднее вниз. Со всеми последствиями: высокая ротация, в Польшу на помидоры и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:05

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Как-то один американский "друг" Украины высказал мысль, что повышение тарифов - это хорошо для населения. Типа пусть цена будет выше, но Вы как бы давите коррупцию.
Теперь наш Гарант толкает идею, что если рабочие руки и прогрессивные мозги уплывают за границу, это тоже типа нормально.
Я это называю "мышление хуторянина": если пол страны уедет, то земли будет каждому в два раза больше, и денег каждому теперь будет больше доставаться, т.к. народу меньше, да и кислорода больше, потому что дышать будут меньше.
А почему пан президент не говорит, что все эти люди учились в школах и т.п. за НАШИ общие бюджетные деньги, а едут своей работой поднимать ЧУЖУЮ экономику? А потом вернутся назад и будут получать пособие опять таки из НАШИХ денег?
romio_33
 
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