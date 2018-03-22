Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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romio_33 написав:Как-то один американский "друг" Украины высказал мысль, что повышение тарифов - это хорошо для населения. Типа пусть цена будет выше, но Вы как бы давите коррупцию. Теперь наш Гарант толкает идею, что если рабочие руки и прогрессивные мозги уплывают за границу, это тоже типа нормально. Я это называю "мышление хуторянина": если пол страны уедет, то земли будет каждому в два раза больше, и денег каждому теперь будет больше доставаться, т.к. народу меньше, да и кислорода больше, потому что дышать будут меньше. А почему пан президент не говорит, что все эти люди учились в школах и т.п. за НАШИ общие бюджетные деньги, а едут своей работой поднимать ЧУЖУЮ экономику? А потом вернутся назад и будут получать пособие опять таки из НАШИХ денег?
В том то и дело, что из наших, а не из денег Порошенко. Что ему то печалится? Он свое перепрятал.
А всім тут 2 по економіці ... Економіка тримається на реальному виробництві . Реально в розвинених в більшості працюють там 25-30 % . Вся решта економіки основана на тому , що там відбувається . Бо послуги=договірна ціна - ніяк не прив"язана ні до валюти , ні до золота чи ще чогось матеріального . Але база - матеріальна - навіть якесь ПЗ в іграшках ... Наші ІТ ( точніше - програмісти - бо в ІТ працює ще море народу , які отримують наші зарплати ) - тільки за рахунок вільного руху продукту виробництва так вилізли ...
Такое мог сказать или полный идиот, или тот, который держит остальных за идиотов. А так всё верно - уезжают квалифицированные, активные граждане. Они явная помеха построению латифундии, когда верхушке нужны только холуи в виде силовых структур и холопы, в виде инертной бы***. И что там брешет блюмберг? Какой, к петиной маме, миллион? В одной Полонии уже под два.
romio_33 написав:Как-то один американский "друг" Украины высказал мысль, что повышение тарифов - это хорошо для населения. Типа пусть цена будет выше, но Вы как бы давите коррупцию. Теперь наш Гарант толкает идею, что если рабочие руки и прогрессивные мозги уплывают за границу, это тоже типа нормально. Я это называю "мышление хуторянина": если пол страны уедет, то земли будет каждому в два раза больше, и денег каждому теперь будет больше доставаться, т.к. народу меньше, да и кислорода больше, потому что дышать будут меньше. А почему пан президент не говорит, что все эти люди учились в школах и т.п. за НАШИ общие бюджетные деньги, а едут своей работой поднимать ЧУЖУЮ экономику? А потом вернутся назад и будут получать пособие опять таки из НАШИХ денег?
Расчёт на то, что территорию освободят все "лишние". Останутся одни керманычи с их слугами. И нет тут "наших" и "ваших" денег. Есть только ИХ деньги и ресурсы
bugayenko_favoryt написав:Все так просто у президента.... У меня другой вопрос. А готово население платить больше за товары и услуги, чем сейчас? Ведь рост зарплат, это рост себестоимости продукции. Думаю, что нет при сегодняшней низкой платежеспособности населения. Только рост экономики, привлечение реальных ивестиций, капитала возможен рост зарплат. По простому-будет больше обеспеченных денег в стране, будут выше зарплаты. А президенту 2 по экономике.
Мнение "населения" интересует только "население". А если вдруг что-то не нравится - безвиз
Останется сотня "семей", которая будет продавать лес-кругляк, бурштын, может землю сдаст в аренду. И им хватит на икорку с шампанским. Ну а население - скатертью дорога!