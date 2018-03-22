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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:18

  romio_33 написав:Как-то один американский "друг" Украины высказал мысль, что повышение тарифов - это хорошо для населения. Типа пусть цена будет выше, но Вы как бы давите коррупцию.
Теперь наш Гарант толкает идею, что если рабочие руки и прогрессивные мозги уплывают за границу, это тоже типа нормально.
Я это называю "мышление хуторянина": если пол страны уедет, то земли будет каждому в два раза больше, и денег каждому теперь будет больше доставаться, т.к. народу меньше, да и кислорода больше, потому что дышать будут меньше.
А почему пан президент не говорит, что все эти люди учились в школах и т.п. за НАШИ общие бюджетные деньги, а едут своей работой поднимать ЧУЖУЮ экономику? А потом вернутся назад и будут получать пособие опять таки из НАШИХ денег?

В том то и дело, что из наших, а не из денег Порошенко. Что ему то печалится?
Он свое перепрятал.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:21

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

А всім тут 2 по економіці ...
Економіка тримається на реальному виробництві . Реально в розвинених в більшості працюють там 25-30 % . Вся решта економіки основана на тому , що там відбувається . Бо послуги=договірна ціна - ніяк не прив"язана ні до валюти , ні до золота чи ще чогось матеріального . Але база - матеріальна - навіть якесь ПЗ в іграшках ... Наші ІТ ( точніше - програмісти - бо в ІТ працює ще море народу , які отримують наші зарплати ) - тільки за рахунок вільного руху продукту виробництва так вилізли ...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:01

Такое мог сказать или полный идиот, или тот, который держит остальных за идиотов.
А так всё верно - уезжают квалифицированные, активные граждане. Они явная помеха построению латифундии, когда верхушке нужны только холуи в виде силовых структур и холопы, в виде инертной бы***.
И что там брешет блюмберг? Какой, к петиной маме, миллион? В одной Полонии уже под два.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:09

  romio_33 написав:Как-то один американский "друг" Украины высказал мысль, что повышение тарифов - это хорошо для населения. Типа пусть цена будет выше, но Вы как бы давите коррупцию.
Теперь наш Гарант толкает идею, что если рабочие руки и прогрессивные мозги уплывают за границу, это тоже типа нормально.
Я это называю "мышление хуторянина": если пол страны уедет, то земли будет каждому в два раза больше, и денег каждому теперь будет больше доставаться, т.к. народу меньше, да и кислорода больше, потому что дышать будут меньше.
А почему пан президент не говорит, что все эти люди учились в школах и т.п. за НАШИ общие бюджетные деньги, а едут своей работой поднимать ЧУЖУЮ экономику? А потом вернутся назад и будут получать пособие опять таки из НАШИХ денег?

Расчёт на то, что территорию освободят все "лишние".
Останутся одни керманычи с их слугами.
И нет тут "наших" и "ваших" денег. Есть только ИХ деньги и ресурсы
Всё IMHO
Вкладчик1234
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