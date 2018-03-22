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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:18

  romio_33 написав:Как-то один американский "друг" Украины высказал мысль, что повышение тарифов - это хорошо для населения. Типа пусть цена будет выше, но Вы как бы давите коррупцию.
Теперь наш Гарант толкает идею, что если рабочие руки и прогрессивные мозги уплывают за границу, это тоже типа нормально.
Я это называю "мышление хуторянина": если пол страны уедет, то земли будет каждому в два раза больше, и денег каждому теперь будет больше доставаться, т.к. народу меньше, да и кислорода больше, потому что дышать будут меньше.
А почему пан президент не говорит, что все эти люди учились в школах и т.п. за НАШИ общие бюджетные деньги, а едут своей работой поднимать ЧУЖУЮ экономику? А потом вернутся назад и будут получать пособие опять таки из НАШИХ денег?

В том то и дело, что из наших, а не из денег Порошенко. Что ему то печалится?
Он свое перепрятал.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:21

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

А всім тут 2 по економіці ...
Економіка тримається на реальному виробництві . Реально в розвинених в більшості працюють там 25-30 % . Вся решта економіки основана на тому , що там відбувається . Бо послуги=договірна ціна - ніяк не прив"язана ні до валюти , ні до золота чи ще чогось матеріального . Але база - матеріальна - навіть якесь ПЗ в іграшках ... Наші ІТ ( точніше - програмісти - бо в ІТ працює ще море народу , які отримують наші зарплати ) - тільки за рахунок вільного руху продукту виробництва так вилізли ...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:01

Такое мог сказать или полный идиот, или тот, который держит остальных за идиотов.
А так всё верно - уезжают квалифицированные, активные граждане. Они явная помеха построению латифундии, когда верхушке нужны только холуи в виде силовых структур и холопы, в виде инертной бы***.
И что там брешет блюмберг? Какой, к петиной маме, миллион? В одной Полонии уже под два.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:09

  romio_33 написав:Как-то один американский "друг" Украины высказал мысль, что повышение тарифов - это хорошо для населения. Типа пусть цена будет выше, но Вы как бы давите коррупцию.
Теперь наш Гарант толкает идею, что если рабочие руки и прогрессивные мозги уплывают за границу, это тоже типа нормально.
Я это называю "мышление хуторянина": если пол страны уедет, то земли будет каждому в два раза больше, и денег каждому теперь будет больше доставаться, т.к. народу меньше, да и кислорода больше, потому что дышать будут меньше.
А почему пан президент не говорит, что все эти люди учились в школах и т.п. за НАШИ общие бюджетные деньги, а едут своей работой поднимать ЧУЖУЮ экономику? А потом вернутся назад и будут получать пособие опять таки из НАШИХ денег?

Расчёт на то, что территорию освободят все "лишние".
Останутся одни керманычи с их слугами.
И нет тут "наших" и "ваших" денег. Есть только ИХ деньги и ресурсы
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:13

  bugayenko_favoryt написав:Все так просто у президента.... У меня другой вопрос. А готово население платить больше за товары и услуги, чем сейчас? Ведь рост зарплат, это рост себестоимости продукции. Думаю, что нет при сегодняшней низкой платежеспособности населения. Только рост экономики, привлечение реальных ивестиций, капитала возможен рост зарплат. По простому-будет больше обеспеченных денег в стране, будут выше зарплаты. А президенту 2 по экономике.

Мнение "населения" интересует только "население".
А если вдруг что-то не нравится - безвиз :-)

Останется сотня "семей", которая будет продавать лес-кругляк, бурштын, может землю сдаст в аренду. И им хватит на икорку с шампанским.
Ну а население - скатертью дорога!
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:23

  Puente написав:А всім тут 2 по економіці ...
Економіка тримається на реальному виробництві .

Это так.
Но у нас не экономика, а феодальная эксплуатация.
Пока в строю было советское наследие, в виде всяких там Запорожсталей, Алюминиевых комбинатов, машиностроения и т.п. - эксплуатировалось это.

А теперь оно пришло в негодность. И максимум на что хватает ума у феодалов - зарабатывать себе на жизнь распродажей ресурсов: ископаемых, леса, энергии, бурштына и т.п. Т.к. "реальное производство" у нас теперь состоит из этого.
Но столько людей теперь не нужно. Вот феодалы и создают условия для уменьшения "лишнего" населения.

Просто корма на всех не хватает :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:19

Вкладчик1234
Это так.
Но у нас не экономика, а феодальная эксплуатация.
Пока в строю было советское наследие, в виде всяких там Запорожсталей, Алюминиевых комбинатов, машиностроения и т.п. - эксплуатировалось это.

А теперь оно пришло в негодность. И максимум на что хватает ума у феодалов - зарабатывать себе на жизнь распродажей ресурсов: ископаемых, леса, энергии, бурштына и т.п. Т.к. "реальное производство" у нас теперь состоит из этого.
Но столько людей теперь не нужно. Вот феодалы и создают условия для уменьшения "лишнего" населения.

Просто корма на всех не хватает :-)

Люди уехали и теперь на внутреннем рынке покупателей меньше, а основная статья доходов в Украине -- НДС. Т.е. корма станет ещё меньше.
Меня другое поражает. Почему не просел ВВП страны? Где-то , кто-то мухлюет.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:36

Много раз обсуждалась проблема миграции. Она всегда положительна (в экономическом смысле) для страны, в которую люди приезжают работать и всегда отрицательна для страны, откуда уезжают.
Совокупно по Украине фонд з/п составляет около 40% от ВВП, иначе говоря, работник, получающий 300 долларов, создает добавленной стоимости на 750, и почти вся она тратится внутри страны с эффектом мультипликации. Уехав за рубеж и получая даже 1000 долларов, он вряд ли пришлет в страну больше 600 - уже минус. В реале эта цифра будет еще меньше. Как совокупный результат, при 6 млн. гастарбайтеров, постоянно работающих за границей, экономика страны уменьшилась вдвое (в немалой степени за счет того, что против времен УССР с 24,5 млн. работающих их стало 15,5 млн., а стран, соседей Украины, соответственно возросла, в частности и за счет труда этих гастарбайтеров.
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