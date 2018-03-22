Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59
Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:03
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