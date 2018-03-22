Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59
Dear_Sir написав:
Если ваш, условно, завод уехал из Украины и вы потеряли работу, то да, вы заплатите любую сумму чтобы остаться здоровым, но эта сумма будет не так уж и велика. Вы же безработный. Таким образом доход условного врача тоже снизится.
Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:03
Faceless написав:
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
Может у вас и не меньше,только не надо всех судить по себе
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osya1964
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:30
27661 написав:
Люди уехали и теперь на внутреннем рынке покупателей меньше, а основная статья доходов в Украине -- НДС. Т.е. корма станет ещё меньше.
Меня другое поражает. Почему не просел ВВП страны? Где-то , кто-то мухлюет.
"основная статья доходов в Украине -- НДС" - это несколько преувеличено, так как поступления от НДС в бюджете составляют 18-20% от общей суммы бюджета, а с учётом возврата НДС экспортёрам 11-13%...
"Почему не просел ВВП страны?" - а вы его оцениваете в гривнах или в более твёрдых денежных знаках?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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