Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59
Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:03
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:30
"основная статья доходов в Украине -- НДС" - это несколько преувеличено, так как поступления от НДС в бюджете составляют 18-20% от общей суммы бюджета, а с учётом возврата НДС экспортёрам 11-13%...
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Додано: Суб 07 кві, 2018 10:46
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:
1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.
2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.
При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%. А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза.
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