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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59

  Dear_Sir написав:Если ваш, условно, завод уехал из Украины и вы потеряли работу, то да, вы заплатите любую сумму чтобы остаться здоровым, но эта сумма будет не так уж и велика. Вы же безработный. Таким образом доход условного врача тоже снизится.


Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:03

  Faceless написав:
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше

Может у вас и не меньше,только не надо всех судить по себе
osya1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:30

  27661 написав:Люди уехали и теперь на внутреннем рынке покупателей меньше, а основная статья доходов в Украине -- НДС. Т.е. корма станет ещё меньше.
Меня другое поражает. Почему не просел ВВП страны? Где-то , кто-то мухлюет.

"основная статья доходов в Украине -- НДС" - это несколько преувеличено, так как поступления от НДС в бюджете составляют 18-20% от общей суммы бюджета, а с учётом возврата НДС экспортёрам 11-13%...

"Почему не просел ВВП страны?" - а вы его оцениваете в гривнах или в более твёрдых денежных знаках?... :D
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:46

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

  Shram написав:Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.

Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:
1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.
2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.
При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%. А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза.
BIGor
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