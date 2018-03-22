Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59
Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
back in USSR
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:03
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:30
"основная статья доходов в Украине -- НДС" - это несколько преувеличено, так как поступления от НДС в бюджете составляют 18-20% от общей суммы бюджета, а с учётом возврата НДС экспортёрам 11-13%...
"Почему не просел ВВП страны?" - а вы его оцениваете в гривнах или в более твёрдых денежных знаках?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:46
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:
1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.
2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.
При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%. А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33
Во-первых, мой пример был чисто умозрительным и скорее показывал для некоторых у которых "просто вырастут зарплаты", что ничего просто не бывает. И отток населения, особенно рабочих рук и мозгов порождает на порядок больше проблем, чем решает их (а вернее совсем ничего не решает).
Во-вторых, доля ФОТ очень сильно колеблется от вида производства. И ваши два примера - это только ваши два примера.
Можете поинтересоваться сколько уходит на зарплаты в сфере услуг - парикмахеры, салоны красоты, рестораны и прочее. Или вы думаете что за границу валят только с заводов и фабрик?
Да? Всего лишь нужно новое лучшее оборудование для поднятия зарплат в два раза?
И только то.
Так вы раскройте сей секрет тысячам украинских производственников. Они видать не знают.
А заодно и поделитесь тем где можно безвозмездно затарится новым улучшенным оборудованием. А то я слышал что оно денег стоит, и весьма немалых. Как раз тех денег которых нет у украинских компаний.
Ещё раз повторю - отток рабочего населения - это 100% ухудшающий фактор для экономики страны.
Дефицит рабочей силы тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.
Радоваться уменьшению рабочего населения страны может либо весьма недалекий человек, ибо враг этой страны. Другого не дано.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:20
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Зачем писать бред про парикмахеские? Я сам больше 5 лет работал в сфере консалтинга, открою Вам секрет: доля ФОТ в этой сфере: 30% откат, 30% аренда помещения, 20% прибыль собственника, 10% собственно ФОТ.
А зачем украинским собственникам что-то улучшать? А деньги у бизнеса есть, пусть не плачутся.
Откуда столько совка, дефицита рабочей силы в Украине нет. Я сам это испытал, еле нашёл работу после полугода поисков. И то, считаю мне очень повезло.
Бредишь, кто тут радуется? Давай цитату приведи, иначе будешь "редиской".
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