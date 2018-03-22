|
|
|
Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59
Dear_Sir написав:
Если ваш, условно, завод уехал из Украины и вы потеряли работу, то да, вы заплатите любую сумму чтобы остаться здоровым, но эта сумма будет не так уж и велика. Вы же безработный. Таким образом доход условного врача тоже снизится.
Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4703
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:03
Faceless написав:
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
Может у вас и не меньше,только не надо всех судить по себе
-
osya1964
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 451 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:30
27661 написав:
Люди уехали и теперь на внутреннем рынке покупателей меньше, а основная статья доходов в Украине -- НДС. Т.е. корма станет ещё меньше.
Меня другое поражает. Почему не просел ВВП страны? Где-то , кто-то мухлюет.
"основная статья доходов в Украине -- НДС" - это несколько преувеличено, так как поступления от НДС в бюджете составляют 18-20% от общей суммы бюджета, а с учётом возврата НДС экспортёрам 11-13%...
"Почему не просел ВВП страны?" - а вы его оцениваете в гривнах или в более твёрдых денежных знаках?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3433
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:46
Shram написав:
Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.
Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:
1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.
2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.
При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%. А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33
BIGor написав: Shram написав:
Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.
Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:
1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.
2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.
При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%.
Во-первых, мой пример был чисто умозрительным и скорее показывал для некоторых у которых "просто вырастут зарплаты", что ничего просто не бывает. И отток населения, особенно рабочих рук и мозгов порождает на порядок больше проблем, чем решает их (а вернее совсем ничего не решает).
Во-вторых, доля ФОТ очень сильно колеблется от вида производства. И ваши два примера - это только ваши два примера.
Можете поинтересоваться сколько уходит на зарплаты в сфере услуг - парикмахеры, салоны красоты, рестораны и прочее. Или вы думаете что за границу валят только с заводов и фабрик?
BIGor написав:
А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза.
Да? Всего лишь нужно новое лучшее оборудование для поднятия зарплат в два раза?
И только то.
Так вы раскройте сей секрет тысячам украинских производственников. Они видать не знают.
А заодно и поделитесь тем где можно безвозмездно затарится новым улучшенным оборудованием. А то я слышал что оно денег стоит, и весьма немалых. Как раз тех денег которых нет у украинских компаний.
Ещё раз повторю - отток рабочего населения - это 100% ухудшающий фактор для экономики страны.
Дефицит рабочей силы тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.
Радоваться уменьшению рабочего населения страны может либо весьма недалекий человек, ибо враг этой страны. Другого не дано.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 1964
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:20
Shram написав:
Можете поинтересоваться сколько уходит на зарплаты в сфере услуг - парикмахеры, салоны красоты, рестораны и прочее. Или вы думаете что за границу валят только с заводов и фабрик?
Зачем писать бред про парикмахеские? Я сам больше 5 лет работал в сфере консалтинга, открою Вам секрет: доля ФОТ в этой сфере: 30% откат, 30% аренда помещения, 20% прибыль собственника, 10% собственно ФОТ.
Shram написав:
Да? Всего лишь нужно новое лучшее оборудование для поднятия зарплат в два раза?
И только то.
Так вы раскройте сей секрет тысячам украинских производственников. Они видать не знают.
А заодно и поделитесь тем где можно безвозмездно затарится новым улучшенным оборудованием. А то я слышал что оно денег стоит, и весьма немалых. Как раз тех денег которых нет у украинских компаний.
А зачем украинским собственникам что-то улучшать? А деньги у бизнеса есть, пусть не плачутся.
Shram написав:
Ещё раз повторю - отток рабочего населения - это 100% ухудшающий фактор для экономики страны.
Дефицит рабочей силы тормозит экономику
Откуда столько совка, дефицита рабочей силы в Украине нет. Я сам это испытал, еле нашёл работу после полугода поисков. И то, считаю мне очень повезло.
Shram написав:
Радоваться уменьшению рабочего населения страны может либо весьма недалекий человек, ибо враг этой страны. Другого не дано.
Бредишь, кто тут радуется? Давай цитату приведи, иначе будешь "редиской".
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:28
BIGor написав: Shram написав:
Можете поинтересоваться сколько уходит на зарплаты в сфере услуг - парикмахеры, салоны красоты, рестораны и прочее. Или вы думаете что за границу валят только с заводов и фабрик?
Зачем писать бред про парикмахеские? Я сам больше 5 лет работал в сфере консалтинга, открою Вам секрет: доля ФОТ в этой сфере: 30% откат, 30% аренда помещения, 20% прибыль собственника, 10% собственно ФОТ.
Не знаю как в сфере консалтинга - а в парикмахерской зарплаты мастерам 35-55% от получаемых с клиента денег.
BIGor написав: Shram написав:
Ещё раз повторю - отток рабочего населения - это 100% ухудшающий фактор для экономики страны.
Дефицит рабочей силы тормозит экономику
Откуда столько совка, дефицита рабочей силы в Украине нет. Я сам это испытал, еле нашёл работу после полугода поисков. И то, считаю мне очень повезло.
Ну так среди консалтинговых консультантов, и прочих юристов, экономистов и разнообразных менеджеров, которых во множестве «штампуют» украинские вузы (с уровнем знаний около плинтуса) дефицита и нет.
А вот среди рабочих специальностей, токарей, сварщиков, строителей, инженеров, агрономов, комбайнеров, врачей, и прочих людей со знаниями и руками - уже дефицит.
Немного данных не из раздела "мой личный опыт"
По данным опроса EY Ukraine в прошлом году 56% компаний столкнулись с проблемами при поиске сотрудников и связывают их именно с трудовой миграцией.
Трудоустройство за границей стало причиной увольнения 53% сотрудников, написавших заявления по собственному желанию в 2017 году.
69% компаний считают, что трудовая миграция уже оказывает негативное влияние на их деятельность.
Вот ещё
Самый большой спрос – на рабочие специальности, найти работу для специалистов с «умелыми руками» не составляет труда и их зарплата увеличивается пропорционально к уровню квалификации. Большинство открытых вакансий (23%) – на предприятиях перерабатывающей промышленности, в торговле и ремонте автотранспорта (16%) и в транспортных компаниях (9%). Самыми востребованными среди работодателей являются рабочие с инструментом (22%), рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (21%).
Зачем отрицать очевидное?
Отток населения существует и он нарастает - да.
От этого оттока образуется дефицит рабочей силы, и он уже сказывается - да.
Дефицит рабочей силы является негативным фактором для экономики - однозначно да.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 1964
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 кві, 2018 16:42
Shram написав:
Зачем отрицать очевидное?
Отток населения существует и он нарастает - да.
От этого оттока образуется дефицит рабочей силы, и он уже сказывается - да.
Дефицит рабочей силы является негативным фактором для экономики - однозначно да.
У Вас нарушена причинно-следственная связь. Сколько можно разжёвывать?
Население валит из-за маленьких доходов. Никакого дефицита не существует, забудьте этот совковый термин. Вот Вам намек:
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13
|789
|
П'ят 06 кві, 2018 15:55
EKO
|
|10
|799
|
|
|52
|5759
|
реклама
|