Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33

BIGor написав: Shram написав: Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен. Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.

Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:

1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.

2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.

При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%. Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%.

BIGor написав: А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза. А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза.

Во-первых, мой пример был чисто умозрительным и скорее показывал для некоторых у которых "просто вырастут зарплаты", что ничего просто не бывает. И отток населения, особенно рабочих рук и мозгов порождает на порядок больше проблем, чем решает их (а вернее совсем ничего не решает).Во-вторых, доля ФОТ очень сильно колеблется от вида производства. И ваши два примера - это только ваши два примера.Можете поинтересоваться сколько уходит на зарплаты в сфере услуг - парикмахеры, салоны красоты, рестораны и прочее. Или вы думаете что за границу валят только с заводов и фабрик?Да? Всего лишь нужно новое лучшее оборудование для поднятия зарплат в два раза?И только то.Так вы раскройте сей секрет тысячам украинских производственников. Они видать не знают.А заодно и поделитесь тем где можно безвозмездно затарится новым улучшенным оборудованием. А то я слышал что оно денег стоит, и весьма немалых. Как раз тех денег которых нет у украинских компаний.Ещё раз повторю - отток рабочего населения - это 100% ухудшающий фактор для экономики страны.Дефицит рабочей силы тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.Радоваться уменьшению рабочего населения страны может либо весьма недалекий человек, ибо враг этой страны. Другого не дано.