Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Додано: Нед 08 кві, 2018 00:00

Shram написав: Ну так среди консалтинговых консультантов, и прочих юристов, экономистов и разнообразных менеджеров, которых во множестве «штампуют» украинские вузы (с уровнем знаний около плинтуса) дефицита и нет. Ну так среди консалтинговых консультантов, и прочих юристов, экономистов и разнообразных менеджеров, которых во множестве «штампуют» украинские вузы (с уровнем знаний около плинтуса) дефицита и нет.



Во всяких ЖЕК-ах проблема и с икканамистами и с йуристами, так как там зарплаты 5 тыс грн. Поэтому туда идут в основном или студенты или неадекваты, благодаря которым я теплосети и ЖЕК-у уже около 10 лет не плачу. Во всяких ЖЕК-ах проблема и с икканамистами и с йуристами, так как там зарплаты 5 тыс грн. Поэтому туда идут в основном или студенты или неадекваты, благодаря которым я теплосети и ЖЕК-у уже около 10 лет не плачу.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda