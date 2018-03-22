Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:59
Dear_Sir написав:
Если ваш, условно, завод уехал из Украины и вы потеряли работу, то да, вы заплатите любую сумму чтобы остаться здоровым, но эта сумма будет не так уж и велика. Вы же безработный. Таким образом доход условного врача тоже снизится.
Да не будет просто врачей работающих задаром, в лучшем случае фельдшер
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:03
Faceless написав:
freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?
Ну не меньше
Может у вас и не меньше,только не надо всех судить по себе
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osya1964
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:30
27661 написав:
Люди уехали и теперь на внутреннем рынке покупателей меньше, а основная статья доходов в Украине -- НДС. Т.е. корма станет ещё меньше.
Меня другое поражает. Почему не просел ВВП страны? Где-то , кто-то мухлюет.
"основная статья доходов в Украине -- НДС" - это несколько преувеличено, так как поступления от НДС в бюджете составляют 18-20% от общей суммы бюджета, а с учётом возврата НДС экспортёрам 11-13%...
"Почему не просел ВВП страны?" - а вы его оцениваете в гривнах или в более твёрдых денежных знаках?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: Суб 07 кві, 2018 10:46
Shram написав:
Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.
Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:
1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.
2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.
При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%. А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза.
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BIGor
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:33
BIGor написав: Shram написав:
Вы производитель скажем кресел. У вас продажная цена кресла стоит 1000 гривен, из них 100 гривен выручка, 900 гривен - себестоимость производства. В этой себестоимоти 30% затраты на зарплаты - 300 гривен.
Ну как такой бред можно писать на финансовом сайте? Привожу реальные доли ФОТ в себестоимости продукции:
1. Довольно высокотехнологичное производство: 1%.
2. Обычная фабрика с довольно большой долей ручного труда: 9%.
При этом доля себестоимости заёмных денег в обоих случаях около 10%.
Во-первых, мой пример был чисто умозрительным и скорее показывал для некоторых у которых "просто вырастут зарплаты", что ничего просто не бывает. И отток населения, особенно рабочих рук и мозгов порождает на порядок больше проблем, чем решает их (а вернее совсем ничего не решает).
Во-вторых, доля ФОТ очень сильно колеблется от вида производства. И ваши два примера - это только ваши два примера.
Можете поинтересоваться сколько уходит на зарплаты в сфере услуг - парикмахеры, салоны красоты, рестораны и прочее. Или вы думаете что за границу валят только с заводов и фабрик?
BIGor написав:
А доля энергоресурсов в первом случае составляет около 30%. И достаточно улучшить оборудование для уменьшения потребления энергоресурсов даже на 1% что бы поднять уровень ЗП в два раза.
Да? Всего лишь нужно новое лучшее оборудование для поднятия зарплат в два раза?
И только то.
Так вы раскройте сей секрет тысячам украинских производственников. Они видать не знают.
А заодно и поделитесь тем где можно безвозмездно затарится новым улучшенным оборудованием. А то я слышал что оно денег стоит, и весьма немалых. Как раз тех денег которых нет у украинских компаний.
Ещё раз повторю - отток рабочего населения - это 100% ухудшающий фактор для экономики страны.
Дефицит рабочей силы тормозит экономику,приводит к дополнительным затратам предприятий, увеличивает себестоимость продукции, ухудшает конкурентные преимущества с заграничными производителями и разгоняет инфляцию.
Радоваться уменьшению рабочего населения страны может либо весьма недалекий человек, ибо враг этой страны. Другого не дано.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Суб 07 кві, 2018 14:20
Shram написав:
Можете поинтересоваться сколько уходит на зарплаты в сфере услуг - парикмахеры, салоны красоты, рестораны и прочее. Или вы думаете что за границу валят только с заводов и фабрик?
Зачем писать бред про парикмахеские? Я сам больше 5 лет работал в сфере консалтинга, открою Вам секрет: доля ФОТ в этой сфере: 30% откат, 30% аренда помещения, 20% прибыль собственника, 10% собственно ФОТ.
Shram написав:
Да? Всего лишь нужно новое лучшее оборудование для поднятия зарплат в два раза?
И только то.
Так вы раскройте сей секрет тысячам украинских производственников. Они видать не знают.
А заодно и поделитесь тем где можно безвозмездно затарится новым улучшенным оборудованием. А то я слышал что оно денег стоит, и весьма немалых. Как раз тех денег которых нет у украинских компаний.
А зачем украинским собственникам что-то улучшать? А деньги у бизнеса есть, пусть не плачутся.
Shram написав:
Ещё раз повторю - отток рабочего населения - это 100% ухудшающий фактор для экономики страны.
Дефицит рабочей силы тормозит экономику
Откуда столько совка, дефицита рабочей силы в Украине нет. Я сам это испытал, еле нашёл работу после полугода поисков. И то, считаю мне очень повезло.
Shram написав:
Радоваться уменьшению рабочего населения страны может либо весьма недалекий человек, ибо враг этой страны. Другого не дано.
Бредишь, кто тут радуется? Давай цитату приведи, иначе будешь "редиской".
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:28
BIGor написав: Shram написав:
Можете поинтересоваться сколько уходит на зарплаты в сфере услуг - парикмахеры, салоны красоты, рестораны и прочее. Или вы думаете что за границу валят только с заводов и фабрик?
Зачем писать бред про парикмахеские? Я сам больше 5 лет работал в сфере консалтинга, открою Вам секрет: доля ФОТ в этой сфере: 30% откат, 30% аренда помещения, 20% прибыль собственника, 10% собственно ФОТ.
Не знаю как в сфере консалтинга - а в парикмахерской зарплаты мастерам 35-55% от получаемых с клиента денег.
BIGor написав: Shram написав:
Ещё раз повторю - отток рабочего населения - это 100% ухудшающий фактор для экономики страны.
Дефицит рабочей силы тормозит экономику
Откуда столько совка, дефицита рабочей силы в Украине нет. Я сам это испытал, еле нашёл работу после полугода поисков. И то, считаю мне очень повезло.
Ну так среди консалтинговых консультантов, и прочих юристов, экономистов и разнообразных менеджеров, которых во множестве «штампуют» украинские вузы (с уровнем знаний около плинтуса) дефицита и нет.
А вот среди рабочих специальностей, токарей, сварщиков, строителей, инженеров, агрономов, комбайнеров, врачей, и прочих людей со знаниями и руками - уже дефицит.
Немного данных не из раздела "мой личный опыт"
По данным опроса EY Ukraine в прошлом году 56% компаний столкнулись с проблемами при поиске сотрудников и связывают их именно с трудовой миграцией.
Трудоустройство за границей стало причиной увольнения 53% сотрудников, написавших заявления по собственному желанию в 2017 году.
69% компаний считают, что трудовая миграция уже оказывает негативное влияние на их деятельность.
Вот ещё
Самый большой спрос – на рабочие специальности, найти работу для специалистов с «умелыми руками» не составляет труда и их зарплата увеличивается пропорционально к уровню квалификации. Большинство открытых вакансий (23%) – на предприятиях перерабатывающей промышленности, в торговле и ремонте автотранспорта (16%) и в транспортных компаниях (9%). Самыми востребованными среди работодателей являются рабочие с инструментом (22%), рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (21%).
Зачем отрицать очевидное?
Отток населения существует и он нарастает - да.
От этого оттока образуется дефицит рабочей силы, и он уже сказывается - да.
Дефицит рабочей силы является негативным фактором для экономики - однозначно да.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:42
Shram написав:
Зачем отрицать очевидное?
Отток населения существует и он нарастает - да.
От этого оттока образуется дефицит рабочей силы, и он уже сказывается - да.
Дефицит рабочей силы является негативным фактором для экономики - однозначно да.
У Вас нарушена причинно-следственная связь. Сколько можно разжёвывать?
Население валит из-за маленьких доходов. Никакого дефицита не существует, забудьте этот совковый термин. Вот Вам намек:
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Додано: Нед 08 кві, 2018 00:00
Shram написав:
Ну так среди консалтинговых консультантов, и прочих юристов, экономистов и разнообразных менеджеров, которых во множестве «штампуют» украинские вузы (с уровнем знаний около плинтуса) дефицита и нет.
Во всяких ЖЕК-ах проблема и с икканамистами и с йуристами, так как там зарплаты 5 тыс грн. Поэтому туда идут в основном или студенты или неадекваты, благодаря которым я теплосети и ЖЕК-у уже около 10 лет не плачу.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 06:12
BIGor написав: Shram написав:
Зачем отрицать очевидное?
Отток населения существует и он нарастает - да.
От этого оттока образуется дефицит рабочей силы, и он уже сказывается - да.
Дефицит рабочей силы является негативным фактором для экономики - однозначно да.
У Вас нарушена причинно-следственная связь. Сколько можно разжёвывать?
Население валит из-за маленьких доходов.
Скажите, с каким из моих высказываний выше вы не согласны?
Разве то что население валит из-за низких доходов (кстати далеко не только из-за этого), как то отменяет вышесказанное?
BIGor написав:
Никакого дефицита не существует, забудьте этот совковый термин
А-а, так вам само слово "дефицит" не нравится, потому что вы его с СССР ассоциируете?
Вы наверное из тех кто советские памятники рушит, заборы и скамейки в желто-синий красит, и улицы переименовывает думая что от этого все проблемы Украины.
Ок, пусть будет не "дефицит рабочей силы", а "кадровый голод". Так вам легче?
И кадровый голод есть.
и уже сказывается на экономике.
Давайте посмотрим не то что нам вещает консалтинговый менеджер полгода просидевший дома, а опросы и директора предприятий.
Результаты опроса предприятий, проведенного Нацбанком Украины. В четвертом квартале 2017 года "опрос показал, что 29% (опрошенных — Ред.) среди тех проблем, которые они видят для развития бизнеса, для устойчивости бизнеса, для его расширения, называют недостаток квалифицированных кадров, недостаток рабочей силы.
Каждый третий работодатель считает главной проблемой отток кадров.
или так
Украинская промышленная компания “Интерпайп” заявляет о дефиците персонала на трубном и колесном производстве. Об этом UAprom сообщил Денис Морозов, директор по экономике и финансам “Интерпайпа”.
“Мы уже видим финансовые потери, связанные с отсутствием персонала. Основная потребность в квалифицированных рабочих — токарях, резчиках, вальцовщиках, обработчиках металла”, — сказал он.
По его словам, проблема с поиском рабочего персонала усугубилась. “Польша как пылесос втягивает трудоспособное население Украины. Сегодня металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с польскими предприятиями”, — отметил топ-менеджер.
"Возможный рост производства и у нас, и у вагоностроителей будет сдерживаться нехваткой квалифицированных рабочих и инженеров”, — отметил Д.Морозов.
И мнений таких директоров о нехватке рабочих - полный укрнет.
Но некоторым хоть на голове кол чеши.
Упрутся как бараны, оденут розовые очки - и все "нет дефицита".
Отрицание реальности приводит не к решению проблем, а к нагнетанию новых и усугублению старых.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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