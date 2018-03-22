RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 08:50

  Shram написав:Сегодня металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с польскими предприятиями”, — отметил топ-менеджер.


Ага раньше было достаточно миски риса в день, теперь работники еще и мяса хотят. Не умеют вести бизнес, пускай закрываются, придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 30.10.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:19

  AlifeSoft написав:придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.


Кто их пустит поляков сюда. Во-первых, на фиг нужны конкуренты, во-вторых, спасибо горлопанам из Рады и Свобод, куда уж точно сегодня не пойдут поляки так это в Украину.
Bayern
 
Повідомлень: 276
З нами з: 03.06.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:20

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

  Shram написав:И мнений таких директоров о нехватке рабочих - полный укрнет.

На заборе тоже можно написать много чего. Пусть "Интерпайп" не жлобиться на ФОТ, продукцию они по мировым ценам продают, а ЗП на предприятии среднеукраинская. Жлобиться просто не надо, деньги у бизеса есть.
  Shram написав:Вы наверное из тех кто советские памятники рушит, заборы и скамейки в желто-синий красит, и улицы переименовывает думая что от этого все проблемы Украины.

Навешивание ярлыков - как это по совковски! :D
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 08 кві, 2018 09:26, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 19.09.10
Подякував: 329 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:24

  AlifeSoft написав:
  Shram написав:Сегодня металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с польскими предприятиями”, — отметил топ-менеджер.


Ага раньше было достаточно миски риса в день, теперь работники еще и мяса хотят. Не умеют вести бизнес, пускай закрываются, придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.

Полностью согласен с Вами. Пример с Васадзе и его ЗАЗом: чувак платил работникам завода по 5000 грн/мес. А теперь удивляется,чего рынок упал и украинцы не покупают его говноЛанос по 8000 долл. Такого не бывает, у людей просто нет таких больших денег на такой отстой.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 19.09.10
Подякував: 329 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко хоче "доставити" широкосмуговий інтернет в... 1, 2
R2 » Чет 05 кві, 2018 14:15
13 799
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 15:55
EKO
Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в... 1, 2
R2 » П'ят 23 бер, 2018 16:55
10 803
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 15:31
Rainbow
Порошенко відреагував на затримання Савченко 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 22 бер, 2018 17:07
52 5765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 10:30
detroytred
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.