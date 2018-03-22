Ага раньше было достаточно миски риса в день, теперь работники еще и мяса хотят. Не умеют вести бизнес, пускай закрываются, придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 08:50
Ага раньше было достаточно миски риса в день, теперь работники еще и мяса хотят. Не умеют вести бизнес, пускай закрываются, придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:19
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:20
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
На заборе тоже можно написать много чего. Пусть "Интерпайп" не жлобиться на ФОТ, продукцию они по мировым ценам продают, а ЗП на предприятии среднеукраинская. Жлобиться просто не надо, деньги у бизеса есть.
Навешивание ярлыков - как это по совковски!
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 08 кві, 2018 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:24
Полностью согласен с Вами. Пример с Васадзе и его ЗАЗом: чувак платил работникам завода по 5000 грн/мес. А теперь удивляется,чего рынок упал и украинцы не покупают его говноЛанос по 8000 долл. Такого не бывает, у людей просто нет таких больших денег на такой отстой.
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:10
Придут корейцы, китайцы или те же японцы. Только им тоже придется конкурировать с поляками за работников, а значит зарплата в Украине будет коррелировать с польской.
Так что дефицит рабочей силы разгонит цены на рабочую силу, причем цены в евро. Правда здесь есть недостаток, если цены на товары почти не изменятся (в пределах процентов), то цены на услуги - возрастут.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 кві, 2018 13:03
Не придут сюда ни китайцы, ни японцы, до тех пор пока с зашкаливающей коррупцией не разберемся. Ни один вменяемый предприниматель не зайдет на рынок, если его будут обдирать подчистую еще на этапе набора персонала
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