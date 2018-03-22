Ага раньше было достаточно миски риса в день, теперь работники еще и мяса хотят. Не умеют вести бизнес, пускай закрываются, придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 08:50
Ага раньше было достаточно миски риса в день, теперь работники еще и мяса хотят. Не умеют вести бизнес, пускай закрываются, придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:20
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
На заборе тоже можно написать много чего. Пусть "Интерпайп" не жлобиться на ФОТ, продукцию они по мировым ценам продают, а ЗП на предприятии среднеукраинская. Жлобиться просто не надо, деньги у бизеса есть.
Навешивание ярлыков - как это по совковски!
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 08 кві, 2018 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:24
Полностью согласен с Вами. Пример с Васадзе и его ЗАЗом: чувак платил работникам завода по 5000 грн/мес. А теперь удивляется,чего рынок упал и украинцы не покупают его говноЛанос по 8000 долл. Такого не бывает, у людей просто нет таких больших денег на такой отстой.
Додано: Нед 08 кві, 2018 11:10
Придут корейцы, китайцы или те же японцы. Только им тоже придется конкурировать с поляками за работников, а значит зарплата в Украине будет коррелировать с польской.
Так что дефицит рабочей силы разгонит цены на рабочую силу, причем цены в евро. Правда здесь есть недостаток, если цены на товары почти не изменятся (в пределах процентов), то цены на услуги - возрастут.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 кві, 2018 13:03
Не придут сюда ни китайцы, ни японцы, до тех пор пока с зашкаливающей коррупцией не разберемся. Ни один вменяемый предприниматель не зайдет на рынок, если его будут обдирать подчистую еще на этапе набора персонала
Додано: Нед 08 кві, 2018 17:01
Кто-то говорит неправду или Порошенко, или Госстат.
Средняя зарплата в Киеве 12124 грн в феврале этого года. Данных за март еще нет.
Додано: Нед 08 кві, 2018 17:10
Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
Госстат показывает ЗП до вычета налогов.
Но Госстат учитывает только официальную ЗП, и оформленные как ФОП выглядят как те, кто на минималке,, а доля серых доходов весьма и весьма высока
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Додано: Нед 08 кві, 2018 22:00
Ок, давайте смоделируем ситуацию по вашему:
1. Украинские олигархи не пустят конкурентов на украинский рынок и будут платить нищенские заплаты.
2. Всех работников выгребет Польша.
3. Что будут делать в таком случае украинские олигархи, если останется некому работать? Станут за свои деньги обучать новых работников (для Польши)? Или закроются, но все равно не будут пускать конкурентов?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:42
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