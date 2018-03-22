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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 08:50

  Shram написав:Сегодня металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с польскими предприятиями”, — отметил топ-менеджер.


Ага раньше было достаточно миски риса в день, теперь работники еще и мяса хотят. Не умеют вести бизнес, пускай закрываются, придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:20

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

  Shram написав:И мнений таких директоров о нехватке рабочих - полный укрнет.

На заборе тоже можно написать много чего. Пусть "Интерпайп" не жлобиться на ФОТ, продукцию они по мировым ценам продают, а ЗП на предприятии среднеукраинская. Жлобиться просто не надо, деньги у бизеса есть.
  Shram написав:Вы наверное из тех кто советские памятники рушит, заборы и скамейки в желто-синий красит, и улицы переименовывает думая что от этого все проблемы Украины.

Навешивание ярлыков - как это по совковски! :D
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 08 кві, 2018 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:24

  AlifeSoft написав:
  Shram написав:Сегодня металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с польскими предприятиями”, — отметил топ-менеджер.


Ага раньше было достаточно миски риса в день, теперь работники еще и мяса хотят. Не умеют вести бизнес, пускай закрываются, придут поляки и на их месте откроют свои предприятия с польской зарплатой.

Полностью согласен с Вами. Пример с Васадзе и его ЗАЗом: чувак платил работникам завода по 5000 грн/мес. А теперь удивляется,чего рынок упал и украинцы не покупают его говноЛанос по 8000 долл. Такого не бывает, у людей просто нет таких больших денег на такой отстой.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:10

  Bayern написав:Кто их пустит поляков сюда. Во-первых, на фиг нужны конкуренты, во-вторых, спасибо горлопанам из Рады и Свобод, куда уж точно сегодня не пойдут поляки так это в Украину.


Придут корейцы, китайцы или те же японцы. Только им тоже придется конкурировать с поляками за работников, а значит зарплата в Украине будет коррелировать с польской.

Так что дефицит рабочей силы разгонит цены на рабочую силу, причем цены в евро. Правда здесь есть недостаток, если цены на товары почти не изменятся (в пределах процентов), то цены на услуги - возрастут.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 13:03

  AlifeSoft написав:
  Bayern написав:Кто их пустит поляков сюда. Во-первых, на фиг нужны конкуренты, во-вторых, спасибо горлопанам из Рады и Свобод, куда уж точно сегодня не пойдут поляки так это в Украину.


Придут корейцы, китайцы или те же японцы. Только им тоже придется конкурировать с поляками за работников, а значит зарплата в Украине будет коррелировать с польской.

Не придут сюда ни китайцы, ни японцы, до тех пор пока с зашкаливающей коррупцией не разберемся. Ни один вменяемый предприниматель не зайдет на рынок, если его будут обдирать подчистую еще на этапе набора персонала
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 17:01

  freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?


Кто-то говорит неправду или Порошенко, или Госстат.

Средняя зарплата в Киеве 12124 грн в феврале этого года. Данных за март еще нет.

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 17:10

Re: Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

freeze написав:
  freeze написав:И что реально в Киеве 14 тысяч в среднем зарплата?


Кто-то говорит неправду или Порошенко, или Госстат.

Средняя зарплата в Киеве 12124 грн в феврале этого года. Данных за март еще нет.

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/


Госстат показывает ЗП до вычета налогов.
Но Госстат учитывает только официальную ЗП, и оформленные как ФОП выглядят как те, кто на минималке,, а доля серых доходов весьма и весьма высока
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:00

  antey1969 написав:Не придут сюда ни китайцы, ни японцы, до тех пор пока с зашкаливающей коррупцией не разберемся. Ни один вменяемый предприниматель не зайдет на рынок, если его будут обдирать подчистую еще на этапе набора персонала


Ок, давайте смоделируем ситуацию по вашему:
1. Украинские олигархи не пустят конкурентов на украинский рынок и будут платить нищенские заплаты.
2. Всех работников выгребет Польша.
3. Что будут делать в таком случае украинские олигархи, если останется некому работать? Станут за свои деньги обучать новых работников (для Польши)? Или закроются, но все равно не будут пускать конкурентов?
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:42

  AlifeSoft написав:2. Всех работников выгребет Польша.


Всех не выгребет.
Примерно у половины населения такой психотипаж, что они не склонны бросать Родину ради денег, будут просто довольствоваться меньшим, зато родное море, улица, село.
freeze
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