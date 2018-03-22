Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

AlifeSoft написав:
Ок, давайте смоделируем ситуацию по вашему:
1. Украинские олигархи не пустят конкурентов на украинский рынок и будут платить нищенские заплаты.
2. Всех работников выгребет Польша.
3. Что будут делать в таком случае украинские олигархи, если останется некому работать? Станут за свои деньги обучать новых работников (для Польши)? Или закроются, но все равно не будут пускать конкурентов?
Что будут делать украинские олигархи?
Вы серьезно?
А что они делали до этого?
Вывезут оборудование, порежут завод на металл, деньги выведут в Лондоны и Кипры, и свалят за границу.
Что мало руин заводов стоит вдоль дорог?