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Це нормальний процес: Порошенко
не бачить проблем у...

Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 06:06

  AlifeSoft написав:
  antey1969 написав:Не придут сюда ни китайцы, ни японцы, до тех пор пока с зашкаливающей коррупцией не разберемся. Ни один вменяемый предприниматель не зайдет на рынок, если его будут обдирать подчистую еще на этапе набора персонала


Ок, давайте смоделируем ситуацию по вашему:
1. Украинские олигархи не пустят конкурентов на украинский рынок и будут платить нищенские заплаты.
2. Всех работников выгребет Польша.
3. Что будут делать в таком случае украинские олигархи, если останется некому работать? Станут за свои деньги обучать новых работников (для Польши)? Или закроются, но все равно не будут пускать конкурентов?


Что будут делать украинские олигархи?
Вы серьезно?
А что они делали до этого?
Вывезут оборудование, порежут завод на металл, деньги выведут в Лондоны и Кипры, и свалят за границу.
Что мало руин заводов стоит вдоль дорог?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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