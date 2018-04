Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

Додано: Вів 10 кві, 2018 01:03

Shram написав: Что будут делать украинские олигархи?

Вы серьезно?

А что они делали до этого?

Вывезут оборудование, порежут завод на металл, деньги выведут в Лондоны и Кипры, и свалят за границу.

Что мало руин заводов стоит вдоль дорог? Что будут делать украинские олигархи?Вы серьезно?А что они делали до этого?Вывезут оборудование, порежут завод на металл, деньги выведут в Лондоны и Кипры, и свалят за границу.Что мало руин заводов стоит вдоль дорог?



Тогда им не будет смысла бороться с конкурентами. Будет как сейчас, что заходят европейские или японские производители и выгребают работников. Та же Фуджикура в Западной Украине. Там уже зарплаты 300-500$, почти как в Польше. Тогда им не будет смысла бороться с конкурентами. Будет как сейчас, что заходят европейские или японские производители и выгребают работников. Та же Фуджикура в Западной Украине. Там уже зарплаты 300-500$, почти как в Польше.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda