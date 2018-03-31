Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у...

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antey1969 написав:Не придут сюда ни китайцы, ни японцы, до тех пор пока с зашкаливающей коррупцией не разберемся. Ни один вменяемый предприниматель не зайдет на рынок, если его будут обдирать подчистую еще на этапе набора персонала
Ок, давайте смоделируем ситуацию по вашему: 1. Украинские олигархи не пустят конкурентов на украинский рынок и будут платить нищенские заплаты. 2. Всех работников выгребет Польша. 3. Что будут делать в таком случае украинские олигархи, если останется некому работать? Станут за свои деньги обучать новых работников (для Польши)? Или закроются, но все равно не будут пускать конкурентов?
Что будут делать украинские олигархи? Вы серьезно? А что они делали до этого? Вывезут оборудование, порежут завод на металл, деньги выведут в Лондоны и Кипры, и свалят за границу. Что мало руин заводов стоит вдоль дорог?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Что будут делать украинские олигархи? Вы серьезно? А что они делали до этого? Вывезут оборудование, порежут завод на металл, деньги выведут в Лондоны и Кипры, и свалят за границу. Что мало руин заводов стоит вдоль дорог?
Тогда им не будет смысла бороться с конкурентами. Будет как сейчас, что заходят европейские или японские производители и выгребают работников. Та же Фуджикура в Западной Украине. Там уже зарплаты 300-500$, почти как в Польше.
27661 написав:Люди уехали и теперь на внутреннем рынке покупателей меньше, а основная статья доходов в Украине -- НДС. Т.е. корма станет ещё меньше. Меня другое поражает. Почему не просел ВВП страны? Где-то , кто-то мухлюет.
"основная статья доходов в Украине -- НДС" - это несколько преувеличено, так как поступления от НДС в бюджете составляют 18-20% от общей суммы бюджета, а с учётом возврата НДС экспортёрам 11-13%...
"Почему не просел ВВП страны?" - а вы его оцениваете в гривнах или в более твёрдых денежных знаках?...
Вот данные по доходам бюджета https://index.minfin.com.ua/budget/income/ 63% -- это внутренние налоги и НДС там -- львиный. P.S. Да можно не смотреть на название "НДС", все внутренние налоги -- это плата населения, т.к акцизы и т.п. сборы , ложатся на конечного покупателя.