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НАБУ завершило розслідування
справи про рюкзаки

НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:06

НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.

Дивися повний текст НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:06

и что, все в порядке, поделились?
Cactus
 
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