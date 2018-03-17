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НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.
Дивися повний текст НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки
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R2
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:06
и что, все в порядке, поделились?
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Cactus
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