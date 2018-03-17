Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.
Дивися повний текст НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:06
НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:29
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