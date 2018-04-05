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"Укргідроенерго" до кінця
року завершить проектування...

"Укргідроенерго" до кінця року завершить проектування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:35

"Укргідроенерго" до кінця року завершить проектування...

Пропонуємо до обговорення:
"Плануємо, що до кінця року проект буде завершений і поданий на експертизу", - сказав він.

Дивися повний текст "Укргідроенерго" до кінця року завершить проектування Каховської ГЕС-2.
R2
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