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"Укргідроенерго" до кінця року завершить проектування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:35
Пропонуємо до обговорення:
"Плануємо, що до кінця року проект буде завершений і поданий на експертизу", - сказав він.
Дивися повний текст "Укргідроенерго" до кінця року завершить проектування Каховської ГЕС-2
.
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