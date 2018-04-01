Попередня реєстрація триватиме до 14:00 вівторка, 10 квітня.
Дивися повний текст Українські банки підготують до запуску 1 і 2-гривневих монет.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:47
Українські банки підготують до запуску 1 і 2-гривневих монет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські банки підготують до запуску 1 і 2-гривневих монет.
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:47
это чтобы затенить купюру 1000грн, которая появится вместе с монетами
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