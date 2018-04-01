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Українські банки підготують до
запуску 1 і 2-гривневих монет

Українські банки підготують до запуску 1 і 2-гривневих монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:47

Українські банки підготують до запуску 1 і 2-гривневих монет

Пропонуємо до обговорення:
Попередня реєстрація триватиме до 14:00 вівторка, 10 квітня.

Дивися повний текст Українські банки підготують до запуску 1 і 2-гривневих монет.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:47

это чтобы затенить купюру 1000грн, которая появится вместе с монетами
kentavr
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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