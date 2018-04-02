Через 10-15 років двох існуючих аеропортів Києву і області катастрофічно бракуватиме.
Дивися повний текст Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28
Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт
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Дивися повний текст Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28
аэродром Гостомеля имеет перспективы, но для этого в него надо вложить кучу денег, так что вероятней всего 3-го ажропорта в ближайшие 10-15 лет не появится...
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