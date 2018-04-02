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Стало відомо, де може з'явитися
третій київський аеропорт

Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28

Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт

Пропонуємо до обговорення:
Через 10-15 років двох існуючих аеропортів Києву і області катастрофічно бракуватиме.

Дивися повний текст Стало відомо, де може з'явитися третій київський аеропорт.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:28

аэродром Гостомеля имеет перспективы, но для этого в него надо вложить кучу денег, так что вероятней всего 3-го ажропорта в ближайшие 10-15 лет не появится...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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